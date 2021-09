Telfort biedt klanten Videoland Unlimited aan

Nieuws|Samen met Videoland biedt Telfort haar klanten Videoland Unlimited aan. Voor €10 per maand kunnen klanten onbeperkt films en series kijken. Als actie zijn de eerste 2 maanden gratis. Daarnaast komt er de mogelijkheid om voor €10 per maand voordelig te bellen naar vaste nummers in 40 landen.

Het Video Unlimited-abonnement kun je vanaf nu aan je Telfortpakket toevoegen en is na de eerste betaalde maand elke dag opzegbaar. De actie om de eerste 2 maanden gratis te kunnen kijken loopt tot en met maart 2014 dus je hebt nog even.

De dienst Videoland Unlimited werd vorig jaar al onder de loep genomen door de Consumentenbond. Toen was het alleen nog beschikbaar voor klanten van KNP Interactieve tv en XS4ALL Interactieve tv. De dienst viel destijds vooral op door het grote aanbod van Nederlandse series zoals Voetbalvrouwen en Divorce. Het aanbod van buitenlandse series was beduidend minder dan bij concurrent Netflix. Ook het filmaanbod was wat aan de karige kant. Voor de nieuwste films moet je extra betalen.

Klanten die met een vaste telefoon bellen via Telfort kunnen vanaf nu ook voor €10 per maand voordelig bellen naar vaste nummers in het buitenland. Het gaat hierbij om 40 landen zoals Noord-Amerika, Canada, marokko en Suriname. Bij dit abonnement wordt geen starttarief of gesprekskosten gerekend. Je zet de bundel gemakkelijk maandelijks aan en uit.

Wil je weten of Telfort voor jou voordelig is, bekijk dan de abonnementen van providers in onze vergelijker.

Bron: Telfort