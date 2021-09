Telfort dankzij vdsl naar 40 Megabit/s

De V in vdsl staat voor 'Very high bitrate'. Het 'Internet Max'-abonnement van Telfort kost wel flink meer dan de gangbare adsl-abonnementen met beloofde snelheden tot 8 Mb/s of 20 Mb/s.

Het reguliere maandtarief voor het Internet Max-abonnement is €35. Wil je daar ook nog vaste telefoon bij, dan komen de maandelijkse kosten op €45.

Bij het abonnement inclusief telefonie rekent Telfort voor bellen binnen Nederland naar vaste nummers alleen een starttarief; er zijn geen kosten voor de duur van het gesprek.

Voor bellen naar het buitenland, of naar mobiele nummers, moeten naast het starttarief wel belminuten afgerekend worden.

Andere adsl-providers die op basis van vdsl(2) hogere downloadsnelheden aanbieden zijn KPN, Scarlet, Tele2 en XS4All. Het is voor vdsl(2) wel belangrijk te controleren of de hogere snelheid op het huisadres geleverd kan worden.

Bron:Telfort