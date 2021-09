Digitale televisie op tweede tv en meer

Om bij Ziggo een extra tv aan te sluiten, kun je per abonnement maximaal 2 extra CI+ modules huren voor €2 per maand. Op de tweede tv zie je dan dezelfde zenders als in het huidige tv-abonnement, inclusief extra zenders. Met de Ziggo Extra mediabox XL of de Ziggo Mediabox Next (€5 per maand) kun je ook op de tweede tv opnemen en video-on-demand gebruiken.

Heb je nog een Kabel TV-pakket? Dan kun je een onbeperkt aantal tv's aansluiten.

In april 2015 zijn UPC en Ziggo samen gegaan. Klanten in het voormalige Ziggo-gebied hebben vaak nog zelf gekochte apparatuur (en dus geen apparatuur in bruikleen). Deze klanten hebben een extra ontvanger en een extra smartcard nodig om digitale tv op een tweede toestel te kunnen kijken, maar het is niet meer mogelijk om een losse smartcard aan te schaffen.

Vrijwel alle winkeliers zijn door hun voorraad heen, waardoor ze alleen nog tweedehands te koop zijn. Let er bij aankoop van zo'n tweedehands smartcard wel op dat hij losgekoppeld is van het abonnement van de verkoper. Een alternatief is overstappen op de nieuwe pakketten van Ziggo, waarbij je wel apparatuur in bruikleen krijgt. Deze abonnementen zijn wel een stuk duurder.

Bekijk hoe Ziggo scoort in onze ProviderMonitor: de beste alles-in-1 provider.