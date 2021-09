Eerste indruk|Met de CI+ Module van UPC kijk je digitale televisie via de ingebouwde tuner van je tv.

Wat is de UPC CI+ Module?

Bij Ziggo, Caiway en enkele kleine kabelaanbieders kon het al een tijdje. Ook bij UPC kun je nu de ingebouwde digitale kabeltuner (DVB-C) van je televisie gebruiken. Het enige wat je nodig hebt is een geschikte televisie en een speciale kaart en kaarthouder van UPC. Er is geen aparte decoder meer nodig om digitale tv te ontvangen. Dat scheelt een afstandsbediening, extra snoertjes en energieverbruik.

Met welke tv's?

Net als Ziggo test UPC of de televisies met een ingebouwde digitale kabeltuner (DVB-C) geschikt zijn voor het UPC-signaal. Op dit moment zijn alle televisies van LG, Panasonic, Philips, Samsung en Sony gecertificeerd door UPC. UPC zal in de aankomende maanden ook oudere televisies gaan testen en opnemen in de lijst met geschikte modellen.

In bruikleen

De instapprijs voor digitale televisie bij UPC is €22,05 per maand.

De CI+Module wordt door UPC in bruikleen gegeven aan hun klanten, net als de mediaboxen (decoders) . Bij een nieuw abonnement kun je kiezen voor de CI+ Module of de reguliere Mediabox.

Maar let op: dit kan alleen bij een los televisieabonnement, niet bij een alles-in-een pakket waarbij je ook internet en telefonie afneemt. UPC geeft hiervoor als reden dat de module geen interactieve diensten ondersteunt. En interactieve diensten zijn erg belangrijk in de filosofie van UPC.

Wel kun je voor €4 per maand bovenop die basisprijs van €22,05 per maand een CI+ Module aanvragen voor een tweede televisie in huis. Net als bij een een alles-in-een pakket krijg je dan dezelfde zenders als op je die tweede tv. De kosten zijn gelijk aan het nemen van een tweede mediabox bij je abonnement.

HD zenders

De CI+ Module geeft ook HD-zenders door, dus je kunt het HD-zenderpakket van UPC nemen. Wat niet werkt zijn de interactieve diensten van UPC, zoals het huren van films of tv-programma's terugkijken.

Opnemen

Sinds 2010 zijn er televisies waarmee je het tv-signaal van de ingebouwde digitale tuner kunt opnemen. Je moet hiervoor een externe harde schijf of een geheugenstick via usb met je tv verbinden. Met de CI+ Module is opnemen mogelijk, maar bij problemen verwijst UPC naar de tv-fabrikant.

Lees in de review: CI+ Cam van UPC hoe tv kijken zonder aparte decoder bevalt.

UPC CI+ Module: review

Met de CI+ Module van UPC kun je digitale tv ontvangen met de tuner in je tv, waardoor je geen losse decoder nodig hebt. We probeerden de CI+ Module in combinatie met een geschikte Sony televisie (Sony KDL-40EX72).

De CI+ Module wordt geleverd in een doosje met de smartcard en gebruiksaanwijzing.

Gebruiksaanwijzing cruciaal

Bij het installeren van de CI+ Module is de gebruiksaanwijzing onmisbaar. De te volgen stappen zijn namelijk niet altijd even logisch. Zo moet je eerst zoeken naar zenders, pas daarna kun je de CI+ Module in de tv steken. Gelukkig zijn de stappen die je moet nemen duidelijk uitgelegd en eenvoudig op te volgen. D

e installatie duurt enkele minuten en je kunt daarna direct televisie kijken.

Traag zappen

Met de CI+ Module is er nog maar één afstandsbediening nodig om de televisie te bedienen. Handig!. Helaas is zappen net zo traag als met de Mediabox, vooral bij HD-zenders. Dit kan mogelijk per televisie verschillen, wij hebben alleen getest met de Sony KDL-40EX72.

Niet voor alles-in-een klanten

Jammer genoeg zit de CI+ Module alleen bij een los tv-abonnement, en niet bij een alles-in-een pakket. En dat terwijl de meeste UPC-klanten zo'n alles-in-een pakket hebben. Wel kan de CI+ Module in een alles-in-een pakket gebruikt worden in een tweede toestel, bijvoorbeeld in de slaapkamer.

Update: Inmiddels is het ook mogelijk om een alles-in-een-pakket met een CI+ module in plaats van een mediabox te nemen.

Prettig is dat alle tv zenders (ook extra zenderpakketten) te ontvangen zijn op je "hoofd"-televisie. Een module voor een tweede tv kost €4 per maand. Dit is duur want bijvoorbeeld de televisiemodule van Ziggo kost €60.

Als je de module meer dan 15 maanden gebruikt - wat waarschijnlijk is - zou de aanschaf dus voordeliger zijn. UPC is niet van plan dit te doen.

Conclusie

Digitale tv ontvangen via de ingebouwde digitale tuner van je televisie heeft zijn voordelen. Er is geen extra kastje nodig, dat scheelt in energieverbruik, ook is er maar één afstandsbediening nodig. Het is een goede zaak dat UPC de CI+ Module aanbiedt aan haar klanten.

Helaas is de module in een alles-in-een pakket alleen geschikt voor de tweede televisie in huis.

