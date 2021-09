UPC en Ziggo worden één

Nieuws|Liberty Global, het bedrijf achter UPC, wil Ziggo overnemen. De onderhandelingen zijn in een ver stadium. Goedkeuring door toezichthouder ACM moet nog wel volgen. Met de samensmelting van deze 2 grootste kabelaars in Nederland wordt de nieuwe provider, die naar verluidt verder zal gaan onder de naam Ziggo, de grootste van Nederland: 7 miljoen potentiële klanten en dat is 90% van de huishoudens.

Wat betekent dit voor de huidige klanten?

De nieuwe gecombineerde kabelaar zal volgens berichtgeving verder gaan onder de naam Ziggo. De vraag is wat voor soort abonnementen ze gaan aanbieden. Op dit moment verschillen de abonnementen van UPC en Ziggo namelijk behoorlijk van elkaar: de prijzen zijn anders, ze maken gebruik van andere decoders (bij Ziggo koop je de ontvanger en bij UPC huur je het apparaat) en bieden andere internetsnelheden aan. Gaan de UPC-klanten over op de abonnementen van Ziggo, of vice versa? Mogelijk komen er volledig nieuwe abonnementen. Wij doen navraag en updaten dit bericht.

Wat wel duidelijk is, is dat je niet zomaar gedwongen mag worden een andere abonnementsvorm te nemen. Want in het algemeen geldt dat bij nadelige wijzigingen in het bestaande abonnement, een klant het abonnement mag opzeggen. Een provider is verplicht je hierop te wijzen per brief.

Wanneer ga ik over?

Voordat er meer duidelijk wordt, moet de overname eerst nog worden goedgekeurd. Dit kan nog even duren: ergens tussen maart 2014 en het einde van de zomer zal de kogel pas echt door de kerk zijn.

Wat vindt de Consumentenbond van deze fusie?

Ziggo en UPC waren geen concurrenten (omdat ze beide in een andere regio opereren) en dat worden ze nu dus ook niet. Dus in dat opzicht verandert er niets. Wat we belangrijk vinden is dat een provider goede producten en diensten levert. UPC heeft in 2012 geen goede beurt gemaakt met de introductie van de Horizon box. Verder mag de prijs-kwaliteitverhouding in zijn algemeenheid natuurlijk niet verslechteren. En moeten nieuwe en oude klanten goed geholpen worden.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten!

Prestaties UPC en Ziggo

Meer informatie

Lees de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de overname van Ziggo door UPC.