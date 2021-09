UPC Horizon app: nu ook live tv kijken op je Android-tablet of -smartphone

Nieuws|Voor UPC gebruikers met een iPad of iPhone was het al mogelijk, maar je kunt nu ook online tv kijken bij UPC als je een Android-tablet of -smartphone hebt. De UPC Horizon-app is te downloaden in de Google Play-appwinkel.

Met de Horizon-app kun je maximaal 88 tv-zenders bekijken, ook als je een abonnement hebt dat recht geeft op meer zenders, zoals het Royaal-pakket. Die extra zenders zijn dan alleen op de televisie te bekijken. Verder bevat de app een tv-gids en de mogelijkheid om favorietenlijsten aan te maken. Ook kun je met de app programma's opnemen, maar dit is alleen mogelijk als je de UPC Horizon Mediabox of de standaard Mediabox hebt.

Wat heb je nodig?

Om de app te kunnen gebruiken is een smartphone of tablet vereist die draait op Android 4.0 of hoger. Hoewel de app dezelfde naam heeft als de Horizon Mediabox, kun je er ook gebruik van maken als je tv kijkt via de standaard Mediabox of via een CI+-module en smart card. Je hebt wel een UPC-abonnement nodig. Voor het inloggen gebruik je de inloggegevens van Mijn UPC.

Heb je geen tablet of smartphone? Dan kun je ook op de computer live tv kijken, via de site www.horizon.tv.