Richtprijs € 6,50 per maand (of inbegrepen in het abonnement)

Met UPC MyPrime kijk je onbeperkt naar een verzameling oudere films en series. Het gebruiksgemak valt wel tegen en er is weinig HD-content. Toch kun je MyPrime overwegen vanwege de lage prijs (€6,50 p/m). Wij vinden MyPrime eigenlijk alleen leuk als het gratis onderdeel uitmaakt van je nieuwe Power- of Extra-abonnement.

Alleen thuis te bekijken

MyPrime is te gebruiken via een Mediabox of Horizon-box. Het werkt niet met een CI+ module. Internet-abonnees van UPC kunnen de dienst in de toekomst ook gebruiken op Apple iPad, Apple iPhone en een computer. Een Android-app is door UPC nog niet aangekondigd. Opvallend is dat je de dienst alleen thuis kunt gebruiken, en nooit ergens anders. Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld Netflix. Die dienst is wel op talloze apparaten en locaties te gebruiken.

Film lastig te vinden

Je vindt het MyPrime-aanbod op de Horizon Box als aparte afdeling in het UPC On Demand menu. De films zijn duidelijk te onderscheiden van betaalde films. Binnen het aanbod is het wel lastig zoeken. Naast zoeken op naam, kun je alleen filmcovers bladeren per categorie (bv. drama, komedie, familie). Er is geen sectie met aanbevelingen en je kunt geen nog-te-kijken-lijstje aanmaken. Wél handig; op de UPC-website staat een overzicht van het totale aanbod met titel, productiejaar en genre.

Langzaam apparaat: funest voor de ervaring

De menu's zijn te traag en dat is funest voor de gebruikerservaring. Onlangs bleek dat 60% van onze panelleden met een UPC Horizon-box last heeft van een traag menu. Ook andere UPC-boxen zijn niet altijd even snel. Druk je 3 keer op pijltje naar rechts omdat je die film wilt aanklikken, dan wacht je al snel een paar seconden. Grote kans dat je nog eens gaat klikken en per abuis een paar films verder belandt.

Weinig HD-content

Vrijwel al het aanbod is alléén beschikbaar in SD-kwaliteit. Wij vinden HD-films en -series de norm voor video on demand. Dit is dan ook een groot nadeel van UPC MyPrime.

Onbeperkt oude films, nieuwe films per stuk betalen

Je kijkt met MyPrime onbeperkt naar oudere films en tv-series. Voor nieuwere films en series betaal je nog steeds per stuk, tot een bedrag van €6. Het gros van de MyPrime-films is geproduceerd tussen 2000 en 2010. Hoewel het aanbod van Netflix iets meer nieuwe films bevat, is de hoeveelheid content vergelijkbaar.

Tv-series die je kunt kijken

UPC adverteert ook met 1000 afleveringen van series. Let op: dat zijn dus geen 1000 verschillende series! Een aantal bekendere titels in het aanbod zijn Californication, Castle, Charmed, Criminal Minds, Flikken Maastricht, Private Practice, Sex and the City.

Conclusie: wanneer interessant?

De nadelen van het UPC aanbod zijn duidelijk: het werkt alleen thuis, het meeste is in SD-kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid valt tegen. Concurrent Netflix heeft dit allemaal beter voor elkaar en is maar 1,50 per maand duurder. MyPrime is eigenlijk alleen leuk als het gratis onderdeel uitmaakt van je nieuwe abonnement.

Wat is UPC MyPrime?

UPC MyPrime is een dienst waarmee je onbeperkt films en tv-series kunt kijken. Daarbij ben je wel beperkt tot het aanbod van UPC op dat moment. Je kunt UPC MyPrime bestellen voor €6,50 per maand. Het is dan maandelijks opzegbaar.

In nieuwe Power- en Extra-abonnementen zit MyPrime kosteloos inbegrepen. Ook huidige klanten kunnen overstappen naar zo'n abonnement, maar zitten dan weer 12 maanden aan hun contract vast. Als je wilt overstappen, lees dan onze tips voor het opzeggen van je abonnement.

MyPrime is te bekijken op de UPC Horizon of andere UPC Mediaboxen. In de toekomst wordt het mogelijk om MyPrime te gebruiken op computers, Apple iPad en Apple iPhone. Wel moet je altijd verbinding hebben met de internetverbinding in jouw huis. UPC heeft nog geen aankondigingen gedaan voor een MyPrime Android-app.