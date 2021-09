UPC verhoogt tarief basisabonnement

Voor analoge televisie ga je in het nieuwe jaar €17,50 per maand betalen, tegen €17,05 nu. Om digitale televisie te kunnen kijken, betaal je op dit moment maandelijks €5. Dit wordt verhoogd naar €5,50. De prijs van het "Royaal" abonnement voor digitale televisie gaat van €10 naar €11 per maand.

Als je een Royaal abonnement hebt, ga je op jaarbasis dus bijna €17,50 meer betalen. Voor hetzelfde pakket.

UPC geeft aan de prijzen voor het HD-pakket en de mogelijkheid om digitale tv op te nemen met een PVR te verlagen. Het HD-pakket gaat €7,50 in plaats van €9 kosten per maand. Om te kunnen opnemen betaal je nu maandelijks €5, maar per 1 januari €4. Dit klinkt mooi, maar op dit moment heeft UPC twee acties lopen waarmee je nog veel goedkoper kunt opnemen en HD kunt kijken. Opnemen kost nu maar €2,50 per maand en HD-kijken €5. Als je een abonnement afsluit met deze actieprijzen, zullen ze niet worden verhoogd per 1 januari.

Bron: UPC