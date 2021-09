Eerste indruk|Na Ziggo zet ook UPC de modems van abonnees open voor gastgebruik. Passanten op straat kunnen via het wifinetwerk van de modems online gaan. Prettig want dat scheelt dure MB's van het 3G of 4G-mobielabonnement. Vooralsnog staan de wifipunten alleen open voor UPC-abonnees. Wij probeerden UPC WifiSpots in Arnhem.

UPC WifiSpots: review

Ziggo en UPC zijn vanaf 13 april 1 bedrijf. De Wifispots van beide bedrijven zijn samengevoegd. Lees ook onze review van de Wifispots van Ziggo.

UPC is bijna klaar met de uitrol van WifiSpots in zijn complete verzorgingsgebied. Op dit moment is de introductie in Amsterdam, een belangrijke mijlpaal in het WifiSpots project.

De wifiservice van UPC is afgelopen maanden al beschikbaar gekomen in:

Friesland;

Flevoland;

Gelderland;

Noord-Brabant.

In maart 2014 is het de beurt aan:

Noord-Holland

In april 2014 volgt nog:

Zuid-Holland

Onzichtbare operatie

Grotendeels is het een onzichtbare operatie: UPC pusht de wifideelfunctie al sinds oktober 2013 naar zijn in totaal 500.000 UPC-kabelmodems (uiteraard alleen de modems met wifimogelijkheden).

De wifideelfunctie komt binnen als een automatische software-update, een die de UPC-abonnee niet kan blokkeren. Als de update eenmaal binnen is kan de abonnee de wifideelfunctie wel alsnog (handmatig) uitschakelen. Dit kan de klant doen via de gebruikersaccount-pagina ('Mijn UPC') op de website van UPC.

Als je ervoor kiest je je eigen WifiSpot uit te schakelen, kun je niet van andere WifiSpots gebruik maken.

Niet op de Horizon

UPC geeft desgevraagd aan dat de WifiSpotsfunctie (nog) niet functioneert op de door veel storingen geplaagde 'Horizon'-modemrouter. Gebruikers van een Horizon krijgen wel (net als ieder andere UPC-abonnee met een internetabonnement) een gastaccount om met maximaal 3 apparaten op WifiSpots van andere UPC-abonnees in te loggen.

Het ligt voor de hand dat op termijn de UPC-inloggegevens ook toegang zullen geven tot de Ziggo WifiSpots, de in totaal 1 miljoen (!) wifipunten in Ziggogebied die al enige tijd beschikbaar zijn. Providers Ziggo en UPC zijn immers van plan te fuseren. Dan ontstaat een bijna landelijk dekkend netwerk van 1,5 miljoen wifipunten.

In de praktijk

Hoe werkt UPC WifiSpots in de praktijk? De UPC-abonnee heeft twee rollen in het systeem:

Gastheer:

In principe hoef je als gastheer niets te doen: UPC stuurt een softwareupdate naar je UPC-modemrouter (de Horizon uitgezonderd) die een extra wifinetwerk in de lucht brengt. De bandbreedte voor dit tweede wifinetwerk is beperkt tot enkele Mbps (wij meten 2,5 Mbps per apparaat) en dat voor maximaal 5 gastapparaten.

Het gastnetwerk is strikt gescheiden van het eigen privénetwerk van de abonnee, belooft UPC. Het zou het privénetwerk ook niet mogen vertragen. Die vertraging hebben we inderdaad (nog) niet geconstateerd. Zoals gezegd kun je de wifideelfunctie uitzetten, maar dan mag je ook niet meer op de andere WifiSpots inloggen. Voordat de wifideelfunctie (actief) wordt aangeboden, stuurt UPC een mail met instructies naar de abonnee en een link naar meer informatie.

Gastgebruiker:

Aanmelden voor WifiSpots is volgens UPC 'gemakkelijk en snel', stelt de UPC-site: je gaat naar Mijn UPC en logt in. Je meld je aan voor WifiSpots en stelt een wachtwoord in. Goed nieuws: ook abonnees met internetmodems die niet geschikt zijn voor UPC WifiSpots, krijgen een gratis account voor de UPC WifiSpots; de enige voorwaarde is dat je een internetabonnement hebt van UPC.

Log na de registratie eenmalig in bij een WifiSpot van jezelf of de buurman; de draadloze netwerknaam is altijd UPC WifiSpots. 'Zodra u voortaan bij vrienden, familie of anderen met een UPC-wifimodem binnenstapt, bent u automatisch online.' Je pc, tablet of telefoon zal de wifi-inloggegevens namelijk voor je onthouden.

Voor veel mensen gaat het inloggen toch niet zó makkelijk: heb je een Android-t elefoon of -tablet, of Windows 7, dan vraagt UPC je bij de installatie ook enkele bijzondere instellingen in Windows 7 in te stellen en enkele afwijkende wifi-opties in Android te kiezen.

Certificaatwaarschuwing

Nog een kritische noot: bij het eerste gastgebruik van UPC WifiSpots op een iPhone en iPad zien we precies dezelfde foutmelding als bij het inloggen op Ziggo WifiSpots. Zij komt in het kort neer op 'let op: aan deze beveiligde verbinding is een niet gecontroleerd certificaat gekoppeld'.

UPC meldt in zijn instructies dat je ondanks de waarschuwing op OK kunt klikken. Ik vind dit toch niet handig. Iets installeren en dan als gebruiker een waarschuwing moeten negeren wekt verwarring bij de consument en dat kan gevaarlijk zijn. Kijk maar naar een fenomeen als phishing, dat alleen kan bestaan omdat leken niet altijd een betrouwbare van een onbetrouwbare bron kunnen onderscheiden.

Het is niet uit te sluiten dat een handige jongen een keer een wifinetwerk met de naam UPC WifiSpots in de lucht brengt en zelf met een certificaat gaat zitten rommelen, een die een vergelijkbare waarschuwing opwekt (of juist niet!). De hacker kan dan al het gegevensverkeer van gastgebruikers afvangen.

Er zijn nog geen wifi-hacks bekend maar de theorie kan ooit praktijk worden.

Conclusie

De WifiSpots-dienst van UPC lijkt als twee druppels water op die van Ziggo. Dat is goed nieuws want dat vergemakkelijkt later samenvoegen van de twee super-wifinetwerken (als de fusie van Ziggo en UPC doorgaat). Dan kun je als UPC/Ziggo-abonnee op 1,5 miljoen locaties in Nederland gratis wifi gebruiken. Minder prettig is dat er net als bij Ziggo een beveiligingswaarschuwing in beeld kan komen die je volgens de provider maar moet negeren. Dat moet toch beter kunnen!

Wat zijn UPC WifiSpots?

Veel grote internetproviders (Ziggo,KPN) introduceren op dit moment een omvangrijk gratis wifinetwerk voor de eigen abonnees. Daarbij worden de honderdduizenden modemrouters van de abonnees omgebouwd tot zogeheten 'wifi hotspots'. De modems zenden een twee wifinetwerkje uit waar passanten op straat op in kunnen loggen.

Omdat het gaat om in totaal enkele miljoenen modems, neemt het aantal publieke wifinetwerken in Nederland drastisch toe.

De wifiplannen per provider:

Ziggo heeft al 'WifiSpots' gemaakt van zijn 1 miljoen modemrouters bij abonnees na de introductie in 2013.

Ook bij UPC heet de wifideeldienst 'WifiSpots'; UPC WifiSpots. In april 2014 is het complete verzorgingsgebied van UPC van WifiSpots voorzien.We hebben enkele UPC WifiSpots geprobeerd in Arnhem.

heet de wifideeldienst 'WifiSpots'; UPC WifiSpots. In april 2014 is het complete verzorgingsgebied van UPC van WifiSpots voorzien.We hebben enkele UPC WifiSpots geprobeerd in Arnhem. KPN installeert vanaf april 2014 de wifi-netwerk-software van FON op de modemrouters van zijn honderdduizenden abonnees. De uitrol start in april 2014 meldt KPN, wel eerst op kleine schaal, omdat er nog het een en ander in de praktijk moet worden beproefd.

We hebben UPC Wifispots geprobeerd.