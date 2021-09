Verrassend veel storingen bij ZeelandNet

Nieuws|ZeelandNet kende afgelopen periode opvallend veel storingen, vooral op het gebied van internet en telefonie. Dat is redelijk verrassend want normaal is ZeelandNet een van de providers met het minst aantal storingen. Provider Ziggo deed het daarentegen erg goed als digitale televisieprovider.

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de ProviderMonitor over de maand januari 2014. Maar liefst 30% van de ZeelandNet-klanten had last van een internetstoring afgelopen januari. Normaal heeft ZeelandNet de minste klachten op dat gebied.

Verklaarbaar is de wisseling van de wacht wel. Halverwege januari maakte ZeelandNet melding van een algemene storing waarbij veel klanten tijdelijk zonder internet zaten en/of niet konden bellen. De storing die 's ochtends begon was tegen de middag weer opgelost.

Bij de digitale televisieproviders zien we dit keer een goede prestatie van Ziggo. Van alle providers hebben de klanten van Ziggo het minste last van tv-storingen, 10%. Vorige keer hoorde Ziggo al bij de 3 providers met de minste storingen, toen met een score van 12%. Pannelleden van providers XS4ALL en Telfort hebben in de afgelopen periode de meeste storingen ervaren (26% en 25%).

Op het gebied van de (klanten)service doen de providers het allemaal niet echt goed.

Benieuwd naar hoe de rest van de providers presteerden? Bekijk dan onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Internetprovider Vergelijker.

Bron: De Provider Monitor.