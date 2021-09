Vodafone gaat televisie aanbieden

Nieuws|Vodafone gaat naast vast internet en vaste telefonie ook televisie aanbieden via het glasvezelnetwerk van Reggefiber.

Het alles-in-een-pakket 'Vodafone Thuis, Internet, Bellen en TV' zal bestaan uit diensten met internetsnelheden tot 100 Mbps.

Om hoge internetsnelheden te behalen zal Vodafone gebruik maken van het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Vodafone biedt het alles-in-een-pakket eerst aan in 9 gemeenten waar Reggefiber glasvezel wil aanleggen. Het pakket wordt in oktober aangeboden in gemeenten waarin al glasvezel ligt.

'Vodafone Thuis Internet, Bellen & TV' komt in 3 varianten, gekoppeld aan de internetsnelheden 30, 50 en 100 Mbps. Het basispakket heeft meer dan 60 tv-zenders, waarvan 20 in HD-kwaliteit.

Per maand kosten de pakketten €49,95, €59,95 en €74,95.

Bron: Vodafone