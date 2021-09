Vodafone TV Anywhere: Review



Conclusie

De app doet wat ie belooft; je kunt er tv mee kijken, binnen- en buitenshuis. Het terugspoelen naar het begin van de aflevering is een pluspunt. Wil je graag tv kijken via je mobiel of tablet, dan kun je het als klant bij Vodafone een maand gratis uitproberen. Maar let op, buitenshuis op het 3G of 4G netwerk verbruikt de app flink wat data en loopt het beeld vaker vast.

Alleen voor Vodafone thuis en mobiel klanten

Met de TV Anywhere app van Vodafone kun je tv kijken op je smartphone of tablet als je een Vodafone Thuis of mobiel abonnement hebt.

Tv kijken via een app is niet nieuw, Ziggo en KPN bieden dit bijvoorbeeld ook aan. Maar dit is de eerste app waarbij je niet per se een televisie-abonnement nodig hebt.

Het kost €4,95 per maand als je een mobiel abonnement hebt, de eerste maand is gratis. Kijk je tv via een andere provider? Controleer dan of zij niet ook een app aanbieden, die zijn vaak gratis bij een televisie-abonnement. Net als de TV Anywhere app, die gratis is voor Vodafone Thuis klanten.

Het aanmelden gaat makkelijk, wij probeerden het met een Vodafone mobiel abonnement. Je meldt je online aan en je downloadt de app. Met een code die je krijgt per sms activeer je de app.

Zender aanbod

Het aanbod is afhankelijk van de manier waarop je kijkt. Zo kijk je met een mobiel abonnement naar 12 zenders, daaronder vallen de bekende kanalen van NPO, RTL en SBS. Met Vodafone Thuis heb je buitenshuis 5 extra zenders, zoals 24 Kitchen en Discovery Channel. Binnenhuis bekijk je zelfs 10 extra zenders.

Live tv kijken

De app werkt eenvoudig. In het overzicht zie je de tv-gids van de verschillende zenders. Je kiest een programma en je kijkt direct live tv. Je kunt door middel van de balk onderin het beeld vooruit- en terugspoelen. Daarnaast kun je met behulp van twee knopjes op het scherm 10 seconden terug (wat erg weinig is) of 30 seconden verder. Als je live tv kijkt, kun je natuurlijk niet verder in de tijd.

Je kunt in de meeste gevallen terugspoelen naar het begin van het programma, het is niet mogelijk om het vorige programma bekijken. Er is ook een pauzeknop, handig voor als je wat te drinken wilt pakken of moet overstappen van trein.

Om een idee te krijgen hoe ‘live’ de beelden zijn; bij ons liep het zo’n 5 a 10 seconden achter op de livestream op internet, zo’n 50 seconden op digitale tv.

Binnen- en buitenshuis

Het is handig dat de app ook buitenshuis werkt, maar je verbruikt dan fors data. Zo’n 10 minuten tv kijken in de automatische beeldkwaliteit-stand kostte ons zo’n 70 MB, dat is erg veel. De beeldkwaliteit was hierbij redelijk laag. Een film kijken kun je dus beter via wifi doen, anders ben je zo door je databundel heen.

Buitenshuis liep het beeld ook redelijk vaak vast, wat waarschijnlijk te danken is aan het 3G en 4G netwerk. Dit gebeurde niet alleen tijdens het reizen met de tram, maar ook stilzittend in het park. Vervelend hieraan is dat de app niet vanzelf verder speelt, je moet zelf op pauze en play drukken om het beeld weer tot leven te wekken.

Via wifi ging het een stuk beter. Als je in HD-kwaliteit kijkt, ziet het beeld er mooi scherp uit. Na een half uurtje turen naar het kleine scherm van een iPhone hadden wij het wel gezien, op een groter scherm van een tablet gaat dat beter. En via AirPlay kun je het beeld ook op een tv bekijken. Al haalt het beeld het niet bij een echte HD-zender, het ziet er prima uit. Het aanbod van 12 zenders zal voor de meeste mensen te mager zijn om de app als een goede vervanger van een televisie-abonnement te zien.

Kan beter

Er zijn een paar zaken die beter hadden gekund. Zo wijst de app je er vriendelijk op als je via 3G kijkt, dat het data kost en je beter gebruik kunt maken van wifi. Maar als je vervolgens op een iPhone van onderen het menu tevoorschijn wil swipen om je wifi aan te zetten, krijg je de tv-gids te zien. Je moet dus uit de app om je wifi aan te zetten. Ook de interface werkt niet altijd intuïtief.

Delen

Verder biedt de app mogelijkheden om met anderen te delen wat je kijkt. Je kunt per mail en sms je vrienden een berichtje sturen wat je aan het kijken bent. Dit is eigenlijk alleen interessant als zij de app ook hebben, dan kunnen ze namelijk hetzelfde programma openen in de app.

De koppeling aan Facebook voelt wat overbodig, de tweets volgen over het programma wat je aan het kijken bent kan wel leuk zijn. Daarvoor heb je wel een Twitter app en account voor nodig.

Wat is Vodafone Tv Anywhere?



Vodafone TV Anywhere is een app voor Vodafone klanten waarmee je live tv kunt kijken op een smartphone of tablet.

Belangrijke kenmerken: