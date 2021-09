XS4ALL heeft opvallend veel tv-storingen

Nieuws|XS4ALL kampte in augustus opvallend veel met storingen in hun tv-dienst.

Dat blijkt uit onze nieuwe meting van de ProviderMonitor, gebaseerd op de resultaten van augustus 2014. Van alle klanten met een triple-play abonnement bij XS4ALL maakte 19% melding van één of meerdere televisiestoringen. In eerdere metingen behoorde XS4ALL vaak tot de providers met de minste storingen. Maar XS4ALL is niet alleen, ook bij Tele2 gaf 19% van de klanten aan problemen te ervaren bij het televisie-kijken. Het gaat dan om storingen als blokjes op de tv, stilstaand beeld en decoders die gereset moesten worden.

XS4ALL deed het wel goed als het gaat om internet en bellen in hun triple-play abonnement. Op dat gebied had de provider namelijk het minste last van storingen van alle gemeten providers. Telfort voert deze lijst aan als aanbieder met de meeste internetproblemen met een storingspercentage van 20%.

Bij de Zweeuwse provider ZeelandNet vind je nog steeds het meest storingsvrije zenderpakket. Slechts 6% van de klanten daar had last van problemen bij het kijken van hun tv-programma's.

Bron: De Provider Monitor.