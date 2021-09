XS4ALL schroeft tarieven op

Nieuws|(A)dslprovider XS4All scoort goed in de Providermonitor maar is bepaald niet de goedkoopste dienstverlener.

De provider verhoogt zijn basistarieven met 5 cent. Zo wordt €29,95 voor 8 Mb/s-internet €30 per maand. Dat levert nog mooie ronde getallen op en is weinig spectaculair. Maar een een aantal maandelijkse tarieven gaan ook omhoog. Zo heeft een abonnee nu internet en telefonie voor €34,95. De klant maakt daarbij gratis gebruik van twee extra telefoonnummers uit de 085- en 087- reeks. Maar dat kost hem dadelijk €5 extra per maand. Hij gaat nu het ronde bedrag van €40 betalen. Al met al betaalt deze klant 14% meer voor zijn abonnement.