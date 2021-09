Traag zappen bij digitale tv

Bij analoge televisie komt één kanaal overeen met één televisiestation. Dat ligt bij digitale televisie een stuk complexer. Een digitale ontvanger heeft allerlei informatie nodig voordat hij een beeld door kan geven. Zappen duurt zo stukken langer dan bij analoge televisie. Meestal wel tussen de 2 tot 2,5 seconden (met soms uitschieters van boven de vier seconden). Waarom gaat zappen zo traag bij digitale televisie?

De ontvanger zoekt eerst naar het kanaal waar de door de consument gekozen zender te vinden is. Vervolgens wordt de gekozen datastroom uitgelezen.

Er zitten meerdere zenders op één kanaal (multiplex). De ontvanger moet daarom uit de datastroom de 'administratie' van het gekozen station filteren, onder andere om uit te vinden uit welke onderdelen het station bestaat; wat zit er precies in, bijvoorbeeld video, audio (1/2 tracks / dolby), teletekst, etc.

Filters

Als de ontvanger weet waar het signaal van het gekozen station uit is opgebouwd, worden door de ontvanger allerlei 'filters' geplaatst om de benodigde onderdelen uit de datastroom te halen. Dit wordt 'multiplexen' genoemd.

Als de zender gecodeerd wordt uitgezonden moet de 'smartcard' worden bevraagd. De smartcard moet daarbij controleren of je over een abonnement beschikt. Als dat zo is, dan gaat de ontvanger een 'secret key' berekenen die nodig is om het signaal te decoderen. Deze 'key', die elke 15 seconden verandert, wordt doorgegeven aan de ontvanger en zal de de-scrambler starten.

Als het digitale signaal uit de de-scrambler komt, kan deze omgezet worden naar een audio- en videosignaal.

Referentiebeeld

Voordat het beeld geconstrueerd kan worden, moet de settop-box of ontvanger eerst wachten op een zogenaamd 'referentiebeeld'. Dit beeld verschijnt 1 keer per circa 12 beelden en is een volledig scherm. De andere 11 beelden geven alleen het verschil aan ten opzichte van het vorige beeld. Hiermee wordt bandbreedte bespaard. Maar dat betekent wel dat het zappen langer duurt omdat de box eerst moet wachten voordat het referentiebeeld binnenkomt.

Afhankelijk van de configuratie van de settop-box kan er nog een check op leeftijdsgrens nodig zijn.

Sneller zappen

Aanbieders van kabeltelevisie kunnen verbeteringen van de software van decoders op afstand installeren. Sneller zappen is bij de kabel dus een kwestie van de juiste software. Bij digitale ether-televisie kan de zapsnelheid alleen worden verbeterd door aanpassingen aan de hardware. Ook bij IP-televisie via ADSL2+ is sneller zappen mogelijk door verbeteringen aan de hardware. Hier speelt dan ook nog de beschikbare bandbreedte van de internetaansluiting een rol.

