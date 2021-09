Ziggo deelt gratis virusscanner uit

Het gaat om 1,7 miljoen internetabonnees. Zij kunnen de F-Secure software 'Internet Beveiliging Basis' downloaden. Deze beschermt tegen virussen en spyware. Het is te downloaden van de Ziggo-website en kan op één Windows-pc geïnstalleerd worden (XP, Vista, Windows 7 of 8).

Tegen betaling is er ook een uitgebreide versie beschikbaar. Met het pakket 'Uitgebreide Internetbeveiliging' van Ziggo, feitelijk Internet Security 2013 van F-Secure, ben je volgens Ziggo 'beter beschermd' tijdens online activiteiten zoals surfen, downloaden en internetbankieren. Deze versie is op 5 pc's te installeren en is de eerste 2 maanden gratis. Daarna kost de dienst €3,95 per maand.

F-Secure Internet Security 2013 behaalt in de test van de Consumentenbond een 6,6 en behoort daarmee tot onze top van virusscanners. De beperktere versie van het F-Secure-pakket dat Ziggo aanbiedt is (nog) niet getest.

Ziggo is niet de enige provider die een gratis virusscanner bij het abonnement aanbiedt. XS4ALL biedt ook F-Secure gratis aan klanten. Het gaat hierbij om de uitgebreide versie.

