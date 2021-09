Ziggo gaat mobiele abonnementen aanbieden

Ziggo zegt tegen een aantrekkelijke prijs mobiele bundels met belminuten, sms'jes en data aan te gaan bieden. Helaas weten we nog niet wat die tarieven zullen zijn. Met de bundels kunnen klanten ook gebruik maken van de nieuwe Ziggo Wifispots.

Ziggo Wifispots

Dit netwerk van wifispots telt in augustus 850.000 wifispots en zal volgens Ziggo uitgroeien tot 1 miljoen spots aan het einde van dit jaar. De Consumentenbond heeft de wifispots getest en merkten een aantal dingen op. Sta je stil, dan gaat het gebruiken van een wifispot probleemloos. Beweeg je sneller, bijvoorbeeld op de fiets of met de bus, dan is de verbinding minder goed. Het netwerk is overigens niet waterdicht. Kwaadwillenden kunnen met het opzetten van een neppe hotspot verkeer van gebruikers onderscheppen.

Op het netwerk van Vodafone

Ziggo beschikt niet over een eigen netwerk en zal voor de nieuwe mobiele abonnementen gebruik maken van het netwerk van Vodafone. Ziggo sluit zich daarmee aan in het alsmaar groeiende rijtje van virtuele providers. Onder andere Hollandsnieuwe en Sizz huren ook netwerkruimte van Vodafone.

Later zal Ziggo het mobiele aanbod uitbreiden. Op deze manier wordt Ziggo, net als KPN, een zogenaamde quad-play speler (internet, bellen, tv + mobiel bellen).

Doe hier de postcodecheck om te kijken of je gebruik kunt maken van Ziggo.

Bron: www.telecompaper.com

www.ziggo.nl