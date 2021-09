Eerste indruk|Ziggo adverteert volop met de ‘Ziggo Power Promise’: overal in huis perfecte wifi. Wij namen de proef op de som.

Prima aanbod, als je aan alle voorwaarden voldoet

Ziggo belooft dat een Ziggo monteur zonder voorrijkosten of arbeidsloon in je hele woning absoluut goede wifi regelt, mocht je dit niet zijn gelukt bij de doe-het-zelf-installatie van de Ziggomodem. Als een extra wifizender nodig is (op zolder bijvoorbeeld), dan is die gratis.

Niet voor iedereen beschikbaar

De Power Promise is een prima aanbod maar het is wel jammer dat de meeste huidige Ziggoklanten er geen gebruik van kunnen maken. De service is namelijk alleen gratis voor:

Nieuwe internetabonnees

Ziggoklanten die verhuizen

Ziggoklanten die hun abonnement omzetten naar een ander abonnement waarbij ze nieuwe apparatuur krijgen.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan heb je pech.

Power Promise voor bestaande klanten

Inmiddels doet Ziggo ook een Power Promise aan bestaande klanten. Maar de monteur aan huis plus de eventuele 'wifibooster' (mocht die nodig zijn) is dan niet gratis.

Belofte ingelost?

De 2 Ziggomonteurs die bij medewerkers van de Consumentenbond thuis kwamen voor ‘perfecte wifi’ (zonder dat onze medewerkers zich bekend maakten als medewerkers) leverden inderdaad puik werk. Al moest 1 van de monteurs wel even herinnerd worden aan de belofte van zijn baas.

'Overal in huis wifi'

Hoe wordt de belofte gecommuniceerd? Ziggo verwoordt het zo: 'overal in huis wifi. Gegarandeerd. Woon je in een huis met 3 verdiepingen? Zijn je kinderen de hele dag aan het internetten? (...) Jíj kiest hoe je leeft en werkt. Met wifi die werkt, altijd en overal. (...) Wij garanderen dat jouw wifi op volle kracht werkt. In elk hoekje van je huis. Van de zolder tot de kelder.'

Voor wie geldt het aanbod?

Welke Ziggoklanten op de belofte kunnen rekenen staat precies beschreven in de voorwaarden van de Ziggo Power Promise:

Nieuwe internetklanten van Ziggo die een nieuw modem in bruikleen krijgen.

Alle verhuizende internetklanten van Ziggo.

Bestaande internetklanten van Ziggo die een nieuw modem in bruikleen krijgen door aanpassingen van hun pakket.

Bestaande internetklanten met een Ziggo Mediabox XL die deze box als modem gebruikten, maar naast de Ziggo Mediabox XL nu een los modem gaan gebruiken.

Wat houdt de belofte in?

Opnieuw vissen we in de voorwaarden van de Ziggo Power Promise. Daar zien we dat Ziggo de belofte inlost als je een stappenplan volgt:

De nieuwe Ziggo-internetklanten krijgen eerst een doe-het-zelf installatie pakket opgestuurd. Krijg je zelf geen perfecte wifi uit de nieuwe modem (in elke kamer waar je dat wenst)? Bel dan de Ziggo klantenservice om je telefonisch te laten helpen en adviseren. Lukt het niet met de telefonische hulp? In dat geval stuurt Ziggo een 'engineer' (monteur) naar jouw adres. Deze voert een wifiscan uit binnen je huis, in elk kamer waar je aangeeft wifi te gebruiken. Is de downloadsnelheid via wifi op 1 of meer van die plekken op zowel 2,4 GHz als 5 GHz (de 2 frequenties waarop de meeste wifi-apparaten kunnen werken) minder dan 20 Mbit/s? Dan plaatst de engineer kosteloos een Ziggo Wifibooster, dat is een wifisteunzender. Dat apparaat wordt jouw eigendom.

Klein kritiekpuntje: elke abonnee krijgt maximaal 1 Ziggo Wifibooster gratis. Dat is meestal toereikend, maar er zullen ongetwijfeld woningen bestaan waarin meer steunzenders nodig zullen zijn.

Power Promise nu ook voor bestaande Ziggoklanten

Inmiddels heeft Ziggo ook een variant van de Power Promise voor de miljoenen Ziggoklanten die niet aan de hiervoor besproken gratis variant voldoen. Je moet er wel voor betalen. Wat houdt de service in? Ook hierbij moet je een stappenplan doorlopen:

Probeer eerst Ziggo's wifi-verbeter-instructies om te kijken of dat al voldoende resultaat geeft. Kom je er met de stappenplannen niet uit? Bel dan de Ziggo klantenservice (nummer 1200 met een vaste telefoon aan de Ziggomodem of 0900-1884 via andere wegen). Je kunt dan een monteur bestellen voor een complete wifiscan. De monteur aan huis kost het eerste uur €40. Elk kwartier extra kost €10. Heb jij (of de monteur) een Wifibooster nodig om in bepaalde kamers goede wifi te krijgen, dan kun je deze bij Ziggo kopen voor €59 (actieprijs, normaal €99). Dat is dan de variant die met een (lange) netwerkkabel aan de Ziggomodemrouter wordt aangesloten. Wij hebben eerder een eerste indruk aan het apparaat gewijd. Een kabelloze variant van de Wifibooster die via het stopcontact werkt kost €99 (actieprijs, normaal €159). Misschien heb je een stuk kabel of ander materiaal nodig om goede wifi op zolder te krijgen, dan kan de Ziggomonteur die ook voor je meenemen. Ziggo heeft een lijst met prijzen van allerlei materialen.

Ervaringsdeskundigen

Twee medewerkers van de Consumentenbond hebben recent de Power Promise ervaren.

Medewerker 1

Medewerker 1 sloot een nieuw Ziggo Alles-in-1-abonnement af. Dus met de goede-wifi-belofte inbegrepen. Maar de monteur dacht daar anders over. ‘Met uw abonnement valt u daar buiten. Ik kan geen goede dekking op zolder garanderen.’ Een andere monteur die kort na het bezoek van monteur 1 langskwam om de telefoon werkend te krijgen dacht er gelukkig anders over. Hij leverde wel alsnog een een gratis Wifibooster die nodig was om ook op zolder meer dan 20 Mbit/s wifisnelheid te ervaren.

Blijkbaar is niet elke monteur op de hoogte wie recht heeft op de Power Promise en wie niet. Volgens een woordvoerder van Ziggo was hier sprake van een misverstand. Hij zou de monteurs extra (laten) instrueren.

Medewerker 2

Medewerker 2 koos voor een upgrade van zijn Alles-in-1-abonnement zodat hij een Horizonbox en een nieuwe wifimodem toegestuurd kreeg. Daarom had ook hij recht op de gratis Power Promise. Omdat hij de upgrade liever niet zelf deed, stuurde Ziggo een monteur van het installatiebedrijf Guidion. De monteur koos er voor de losse (vrij nieuwe) Netgear-router die de medewerker al had staan aan de nieuwe Ziggomodem te koppelen. Het Netgear apparaat werkt dus als tweede wifizender. Hierna bereikte wifi op alle vloeren snelheden (ruim) boven de 20 Mbit’s.

Heb jij ook gebuik gemaakt van de Ziggo Power Promise? Dan zijn we benieuwd naar jouw praktijkervaring! Laat het weten in ons community topic.

