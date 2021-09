Eerste indruk|Ziggo's Replay TV is de nieuwste manier om gemiste tv-programma's terug te kijken. Je vindt programma's snel terug via de 'TV Gids'. Helaas kun je veel programma's niet doorspoelen. Replay TV is nu ook beschikbaar voor Horizon Go, ook als je geen abonnement hebt met een Horizon Mediabox.

Review: Ziggo Replay TV

Conclusie

Replay TV is een handige manier om snel programma's terug te kijken die je gemist hebt. Het werkt eenvoudig via de elektronische programmagids van Horizon Mediabox, die je van Ziggo in bruikleen krijgt of via de Horizon Go app. De beeldkwaliteit is net zo goed als wanneer je normaal tv kijkt, en daarmee stukken beter dan het bestaande TV gemist. Programma's van de commerciële omroepen (en dus ook de bijbehorende reclame) kun je niet doorspoelen.

Voordelen:

Werkt eenvoudig.

Programma's van veel zenders terugkijken.

Geen extra kosten bovenop je abonnement.

Goede beeldkwaliteit.

Ook beschikbaar voor Horizon Go.

Ook zonder abonnement met Horizon Mediabox.

Nadelen:

Doorspoelen alleen mogelijk bij programma's van de publieke omroepen.

Via de programmagids

Replay TV werkt erg eenvoudig: je kiest simpelweg een programma in de programmagids (in het menu van de Horizon box 'TV gids') waar een 'Replay TV'-icoontje (zie afbeelding rechts) bij staat. Daarna kies je in het menu dat verschijnt dat je het programma wilt afspelen en je kunt meteen kijken. Op deze manier kun je ook programma's die net zijn begonnen en waarvan je het begin gemist hebt, toch vanaf het begin bekijken.

Met behulp van de pijltjestoetsen op de afstandsbediening zoek je je gewenste programma in de elektronische programmagids op. Standaard springt de tv-gids altijd naar de huidige dag, maar met Replay TV kun je in de gids van de voorgaande dagen bladeren. Je kunt programma's tot 7 dagen geleden terugkijken. Het is ook mogelijk om in de programmagids 1 hele dag terug te springen, waardoor je een programma snel gevonden hebt.

Doorspoelen alleen bij publieke omroepen

Het komt voor dat een programma dat je start via Replay TV al begonnen is, of dat je nog even moet wachten tot de reclame of het vorige programma is afgelopen. Dat komt omdat het programma start op de tijd die is aangegeven in de programmagids.

Dit probleem kun je ondervangen door een stuk door te spoelen in het programma. Maar dit kan alleen bij programma's van de publieke omroepen, niet bij die van commerciële omroepen. Het is de prijs die je betaalt om Replay TV te kunnen gebruiken. Via het al bestaande 'TV gemist' van Ziggo moet je bij programma's van de commerciële omroep namelijk vaak een klein bedrag betalen om ze terug te kunnen kijken. Het is met Replay TV wel bij alle zenders mogelijk om programma's te pauzeren.

Veel zenders

Replay TV werkt met heel veel tv-zenders. Niet alleen de programma's van de bekendste Nederlandse zenders van NPO, RTL en SBS kun je terug kijken, maar ook die van themazenders als RTL Z, 24Kitchen, RTL Crime en Comedy Central. Ook de betaalzenders Sport1 en Fox Sports Eredivisie kijk je terug met Replay TV, mits je een abonnement op deze zenders hebt natuurlijk.

Het merendeel van de programma's die op deze zenders uitgezonden zijn, kun je terugkijken, maar niet allemaal. De keuze is wel stukken groter dan bij het traditionele tv-gemist, vooral omdat je ook ingekochte tv-programma's en films - vaak van Amerikaanse makelij - kunt terug kijken. Via 'TV gemist' zijn veelal eigen producties, zoals talkshows en spelprogramma's, terug te zien.

Goede beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van programma's die je kijkt via Replay TV is goed en vergelijkbaar met de kwaliteit van een live-tv-uitzending of een opname die je gemaakt hebt. Het is nog een reden om Replay TV te verkiezen boven het bestaande 'TV gemist', want de kwaliteit van de programma's die je terugkijkt via 'TV gemist' valt tegen door de lage resolutie.

Horizon Go app

Replay TV is niet alleen beschikbaar op je televisie, maar ook op je smartphone en tablet. Het is ingebouwd in de Horizon Go-app. Replay TV werkt in de app op dezelfde manier: je kunt via de programmagids een programma opzoeken en meteen kijken. Er is ook een apart menuonderdeel dat Replay TV heet, hierin zie je enkele suggesties en een overzicht van vaak bekeken programma's ter inspiratie. De Horizon Go-app is voor alle tv-klanten van Ziggo te gebruiken.

Lees meer over:

Wat is Ziggo Replay TV?

Replay TV is een nieuwe manier om gemiste tv-programma's terug te kijken via je provider. Het is een aanvulling op het bestaande 'TV gemist'.

Met Horizon Mediabox of Horizon Go

Replay TV kun je alleen op je televisie gebruiken als je een Horizon Mediabox hebt en dus een abonnement waarin deze Mediabox inbegrepen is. Ook kun je Replay TV gebruiken met Horizon Go, dus op je smartphone, tablet, laptop of pc. Hiervoor heb je geen abonnement met een Horizon Mediabox nodig.

Iedere klant van Ziggo kan een abonnement met een Horizon Mediabox afsluiten. Bij de 'Complete' en 'Max' pakketten krijg je de box in bruikleen. Die alles-in-een pakketten zijn er vanaf €59,95 per maand, een pakket met alleen televisie en een Horizon box kost €34,95 per maand. Ook Ziggo-klanten die in het voormalige UPC-verzorgingsgebied wonen en al gebruikmaakten van een Horizon Mediabox kunnen Replay TV gebruiken.