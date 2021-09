Eerste indruk|Ziggo maakt dit jaar 'wifi hotspots' van zijn 1 miljoen wifimodems. Zo kunnen de Ziggo-abonnees in de buurt van de modems gratis draadloos internetten met hun mobiel, tablet of laptop. Deze week werden de 65.000 modems van de Haagse abonnees een hotspot. Ze lijken goed te werken, maar helemaal zorgeloos is de techniek niet.

Wat zijn Ziggo WifiSpots?

De wifi-modems van de abonnees van kabelprovider Ziggo (de Ubee EVW320B en de Cisco EPC3925) worden via een automatische software-update voorzien van een extra wifinetwerkje: een zogeheten 'wifi-hotspot'. Ziggo noemt deze hotspots Ziggo WifiSpots. Het gebruik van WifiSpots is gratis voor Ziggo-abonnees.

Vanaf 13 april 2015 zijn Ziggo en UPC 1 bedrijf. De Wifispots van beide bedrijven zijn samengevoegd. Lees ook onze review van de UPC Wifispots.

Bereik

Die wifinetwerkjes (65.000 alleen al in Den Haag!) kunnen ándere Ziggo-abonnees gebruiken als zij binnen het bereik van het netwerk komen. Wifi heeft doorgaans een bereik van enkele tientallen meters.

Inlogcode

Als Ziggo abonnees de speciale inlogcode eenmaal hebben ingevoerd op hun smartphone, tablet of laptop, loggen zij vanaf dat moment automatisch in, zodra ze in de buurt zijn van een Ziggo WifiSpot.

Mijn Ziggo

Ziggo abonnees kunnen de speciale inlogcode vinden in de Mijn Ziggo website. Slechts een deel van de Ziggo abonnees (in Den Haag en Groningen) hebben al hun unieke inlogcode gekregen. Tussen nu en eind augustus volgt de rest van de Ziggo-abonnees.

Meer informatie over de installatie, de werking en het gebruik van WifiSpots op de website van Ziggo.

Ziggo WifiSpots: review

Het is een slimme vondst: de vaste internetaansluiting via adsl, kabel of glasvezel is zó snel geworden dat een beetje extra dataverkeer van mobieltjes en tablets niet gemerkt wordt. Dus als de wifimodem van de kabelprovider na een software-upgrade (die automatisch binnenkomt) een extra wifinetwerkje levert voor passanten in de straat, is dat geen probleem.

Precies dat idee is Ziggo nu aan het uitvoeren, in die regio's waarin de kabelprovider actief is. Den Haag is de eerste stad in 2013, na een succesvolle proef in Groningen in 2012. De rest van het Ziggogebied volgt komende maanden.

Maximaal 3 Mbps

Bij elke 'Ziggo WifiSpot' is de bandbreedte voor gasten beperkt tot 3 Mbps per gebruiker. Die bandbreedte hebben wij ook (bijna) gemeten (zie plaatje, rechtsonder), wel met de smartphone vlak naast de Ziggo-wifimodem. Op straat, verder af van de modemrouter, wisselen de wifi-snelheden uiteraard. Er kunnen per WifiSpot meerdere gebruikers tegelijk actief zijn. Per WifiSpot is er in totaal 10 Mbps gereserveerd voor 'gastgebruik'.

De 10 Mbps bandbreedte voor de WifiSpot levert Ziggo bovenop de standaard bandbreedte die hoort bij het internetabonnement. Onze eerste snelheidsmetingen bevestigen dat het gastgebruik de verbinding niet vertraagt.

Het draadloze netwerk voor de gasten heet overigens altijd 'Ziggo' en heeft (dus) een andere naam dan het draadloze netwerk van de abonnee zelf.

Standaard ingeschakeld

Opvallend is dat de internetdeelfunctie standaard staat ingeschakeld bij de abonnees; bij een fietstocht door Den Haag en Voorburg is er daarom op nagenoeg iedere straathoek wel een 'Ziggo' wifinetwerk beschikbaar. Uit de eerdere communicatie van Ziggo hadden wij begrepen dat de hotspotfunctie standaard staat uitgeschakeld - en dat de abonnee hem zelf moet inschakelen.

Het is voor abonnees overigens wel mogelijk de hotspot uit te schakelen. Dat kan door als Ziggogebruiker in te loggen op Mijn Ziggo. De weigeroptie staat onder het kopje Internet van Mijn Instellingen. Als je WifiSpots uitzet, kun je zelf geen gebruik meer maken van de WifiSpots van andere abonnees. Deel je niet je verbinding, dan mag je ook niet profiteren van de faciliteiten van anderen.

Een beetje apart is dat Ziggo-abonnees met een eenvoudige modem zonder wifi wél gebruik mogen maken van de wifi van anderen, althans in die gebieden waar Ziggo WifiSpots actief zijn.

Gebruiken als gast

Wil je als gast gebruik maken van een WifiSpot, dan gebruik je daarbij niet je standaard accountgegevens van Ziggo. Je vindt de speciale WifiSpot inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in de Mijn Ziggo omgeving. Maar een deel van de Ziggo abonnees heeft op dit moment WifiSpot inloggegevens: eerst de abonnees in die gebieden waar WifiSpots actief zijn; de regio Den Haag en Groningen. Pas eind augustus kunnen WifiSpots in alle regio's waar Ziggo als kabelaar actief is worden gebruikt.

De WifiSpot inloggegevens kunnen op vrijwel iedere smartphone, tablet of laptop worden ingevoerd. Ziggo geeft instructies per platform op zijn website. Ben je een keer ingelogd op een Ziggo WifiSpot, dan log je daarna automatisch in op alle andere WifiSpots.

Veiligheid

Abonnees die beducht zijn dat hun gedeelde verbinding wordt misbruikt voor allerlei kwalijke zaken, stelt Ziggo gerust: 'Uw modem bevat twee gescheiden draadloze netwerken. Het eerste is dat van uw eigen thuisnetwerk. Het tweede, dat we binnenkort in alle Wi-Fi modems zullen activeren, geeft volledig gescheiden van uw privéverbinding toegang tot het internet. Uw eigen verbinding blijft daardoor even snel en veilig.' Gasten krijgen bij het internetten bovendien een eigen IP-adres. Illegale handelingen van een gast leiden - kort gezegd - niet tot een rechercheur aan de deur.

Toch zorgen

En toch zijn er zorgen. Deze week meldt Tweakers dat WifiSpot-wachtwoorden ongemerkt zijn af te vangen, omdat ze wel worden versleuteld maar niet goed genoeg (zie de wat aparte melding bij het inloggen op een Ziggo WifiSpot: de beveiliging gebruikt geen gecontroleerd certificaat, zoals bijvoorbeeld een bank wel doet). Het hacken van een inlognaam en wachtwoord vergt wel enige technische capriolen en geduld; zo maakt het Tweakers-artikel duidelijk. Er is hier dus een zeker risico voor de gastgebruiker: dat zijn WifiSpot toegangscode wordt gestolen.

Het gevaar van nep-hotspots is niet Ziggo-specifiek. Maar nu deze provider 1 miljoen hotspots wil opstellen, neemt het risico van 'hotspothacking' wel toe.

Hoppen

Het automatische inloggen op het wifi van Ziggo lijkt al wandelend door Den Haag makkelijk; overal gratis internet in de stad, erg fijn! Maar als je je wat sneller verplaatst - op de fiets, in de auto, in het OV - kan onze test-iPhone 4 het 'hoppen' van netwerk naar netwerk niet goed bijbenen en komt helemaal geen internetverbinding tot stand. Ook 3G-verkeer werd geblokkeerd omdat de telefoon steeds probeerde verbinding te maken met 'Ziggo' via wifi.

Als je gewoon stilstaat, gaat wifigebruik probleemloos. We konden bijvoorbeeld wifibellen via de app Incredible. Ziggo geeft aan later nog met een eigen bellen-over-wifi dienst te komen, maar de kabelprovider geeft daar nu nog geen details over.

Conclusie

Ziggo levert een fijne gratis wifi-service aan zijn abonnees. Maar het lijkt erop dat Ziggo meer kan doen om het risico op het onderscheppen van de wifi-inloggegevens te voorkomen. Ook zijn er wat kleine kinderziekten zoals het blokkeren van internet op een iPhone die zich op fietssnelheid (of sneller) door de stad verplaatst.