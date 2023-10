Als we milieubewust leven, sparen we onze leefomgeving voor toekomstige generaties. Daarom is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema en helpen we consumenten bij het maken van duurzame keuzes.

We zorgen dat consumenten eerlijke en onafhankelijke informatie over de milieu-impact van spullen krijgen. Claims van fabrikanten vertrouwen consumenten niet blindelings. Soms is dat terecht, soms niet. Daar bieden wij uitkomst met het predicaat Groene Keuze.

Verder helpen we consumenten om op duurzamere manieren energie te gebruiken, duurzame voedselkeuzes te maken, duurzaam te reizen, producten en diensten te kopen en te gebruiken, en om te gaan met oude goederen en plastic afval.