De rechter oordeelt komend voorjaar of de belastingheffing over het vermogen eerlijk was. Dit gaat dan vooral over de jaren 2018 t/m 2021. Voor belastingaangiften geldt er een verjaringstermijn. Deze termijn is 5 jaar. Om je rechten over het belastingjaar 2018 veilig te stellen, moet je mogelijk nu in actie komen. En de Belastingdienst uiterlijk op 31 december 2023 per post informeren.

Beantwoord een paar vragen en check of dit ook voor jou geldt. En gebruik onze voorbeeldbrief om je recht veilig te stellen.

