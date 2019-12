Eerste indruk|Met dit apparaat moet je in een handomdraai je appel, peer of aardappel kunnen schillen.

Wat is de Bodum Bistro schilmachine?

De Bodum Bistro schilmachine is een apparaat waarmee je appels, peren en aardappels kunt schillen.

Als je het apparaat vastgezet hebt op een vlakke ondergrond, kun je gaan schillen. Je prikt de harde vrucht of aardappel aan een houder met 3 pennen. Daar is niet veel kracht voor nodig. Vervolgens draai je aan de zwengel en de appel, peer of aardappel gaat langs een mesje, dat de schil eraf haalt.



Je kunt ervoor kiezen om ook het klokhuis te laten verwijderen door de schilmachine. Hiervoor is een speciaal mes aan het uiteinde van de schilmachine. Als je het klokhuis verwijdert, wordt gelijktijdig de appel of peer in een slinger van plakjes gesneden.

Deze schilmachine is onder andere verkrijgbaar op de website www.bodum-voor-thuis.nl en bij de Bijenkorf.



Lukt het om je appel, peer of aardappel te schillen met deze schilmachine? Bekijk onze review.



Bodum Bistro schilmachine: review

De Bodum Bistro schilmachine is een gemakkelijk en snel alternatief voor het schillen van je appel, peer of aardappel als je het vergelijkt met het schillen met een mes.

Wat viel op?

Een paar keer ronddraaien en de appel, peer of aardappel is geschild. Het gaat snel.

Het apparaat schilt een dikke laag van je vrucht of aardappel af.

Je vrucht moet wel hard zijn; zacht fruit zoals rijpe peer of kiwi wordt een geklieder.

De schilmachine krijgt het niet voor elkaar de schil aan de uiteinden van het fruit of de aardappel te verwijderen. Hiervoor heb je altijd nog een mes nodig.

Het klokhuis wordt mooi verwijderd door de schilmachine. Tegelijkertijd wordt de vrucht in een slinger van plakjes gesneden.

Bij het afwassen van de schilmachine moet je letten op de scherpe mesjes: daar kun je je aan snijden. Hij kan niet in de vaatwasser.

Het is een prijzig apparaat.