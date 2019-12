Bosch OptiMUM

Eerste indruk|We schreven al eerder dat Bosch een nieuwe lijn keukenmachines op de markt brengt: de OptiMUM. Deze machine met een geïntegreerde digitale weegschaal en sensor is nu verkrijgbaar in Nederland. Maar zijn deze functies wel handig in gebruik?

Conclusie

De geïntegreerde weegschaal van de OptiMUM werkt aardig. Let op: heb je recepten waar de precieze hoeveelheid van belang is? De weegschaal weegt soms niet precies af. We zagen een aantal keren dat de weegschaal zo'n 5 gram afweek.

De sensor doet zijn (meng)werk goed. Met weinig omkijken kregen we luchtig opgeklopte slagroom, stevig opgeklopt eiwit en elastisch gistdeeg.

De bediening is eenvoudig en ook de digitale display die met tiptoetsen werkt is duidelijk. Deze keukenmachine is niet goedkoop: de eenvoudigste uitvoering kost €729.

Geïntegreerde weegschaal

Met een geïntegreerde weegschaal hoef je de ingrediënten niet apart te wegen. Je doet ze in de kom van de keukenmachine en kunt ze afzonderlijk wegen. Ook kun je vooraf instellen wat het gewicht moet zijn. Als je dat doet en de weegschaal nadert dat gewicht, dan gaat hij piepen en dat doet hij sneller naarmate het gewicht wordt bereikt. De weegschaalfunctie kun je ook gebruiken voor de blender.

De weegschaal weegt redelijk goed af. Maar soms zagen we dat de machine zo’n 5 gram afweek van wat wij van tevoren hadden afgewogen. Maak je dus een gerecht waarbij het precieze gewicht van belang is, dan is apart wegen aan te raden.

De keukenmachine heeft soms wat tijd nodig om het gewicht weer te geven. Even wachten na het wegen van elk ingrediënt is daarom aan te raden.

SensorControl Plus

De OptiMUM heeft naast 7 snelheidsstanden een sensor die je kunt gebruiken voor 3 automatische programma’s voor het kloppen van slagroom en eiwit, en het kneden van gistdeeg. Je hoeft dus vooraf geen snelheid en tijd in te stellen. De machine bepaalt zelf afhankelijk van de hoeveelheid ingrediënten hoe lang en in welke snelheid hij moet werken totdat de juiste consistentie is bereikt.

Een minpunt is dat je deze programma’s alleen kunt gebruiken vanaf een bepaalde hoeveelheid. Je kunt bijvoorbeeld alleen slagroom kloppen vanaf 300 ml. De standaardverpakking van 200 of 250 ml is dus te klein om de functie te kunnen gebruiken.

Ook moet volgens de gebruiksaanwijzing de keukenmachine minstens 2 minuten in gebruik zijn geweest voordat je het SensorControl Plus-programma kunt gebruiken. Dat is bij iedere keer als je de machine aanzet dus de stekker in het stopcontact doet. Wel onhandig als je meteen aan de slag wilt.

We probeerden de 3 automatische programma’s uit met de recepten die we in de handleiding vonden. Het resultaat was dat we inderdaad stevig opgeklopt eiwit kregen, luchtig opgeklopte slagroom en elastisch gistdeeg.

Timer

Er zit een ingebouwde timer in de OptimMUM, die duidelijk af te lezen is en automatisch start bij gebruik, zodat je weet hoe lang de machine draait. Handig is de 'kookwekkerfunctie'. Als je deze gebruikt, hoef je niet bij de machine te blijven staan: hij slaat dan automatisch af.

Schoonmaken

De kom, de kneedhaak, metalen klop- en roergarde mogen in de vaatwasser. Dankzij de automatische snoeroprolling kun je de machine eenvoudig opbergen.

Uitvoering

We probeerden de OptiMUM 9AX5S00, dit model van 1500 watt wordt standaard geleverd met een kneedhaak, metalen klopgarde, roergarde met siliconenrand en rvs mengkom van 5,5 liter. Hij had een adviesprijs van €729, maar je kunt hem nu vinden voor €630 in de winkels. Er bestaat ook een model met een lager vermogen (1300 watt).

Ook kun je accessoires, zoals een blender en snijschijven, los erbij kopen.

