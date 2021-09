Magimix CS 5200 XL Premium wit 2021 18711NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix CS 5200 XL Premium wit 18711NL is een foodprocessor met 3 kunststof mengkommen die in elkaar passen, waarvan de grootste een inhoud heeft van 2 liter. De kleinere mengkommen kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met de grotere modellen. Inclusief hak- en kneedmes, plakjes- en raspschijven, blendermix, eiwitklopper, cintruspers en juice kit XL. In diverse kleuren te koop.