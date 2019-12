Tefal QB404H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Keukenmachine met garde, deeghaak en klopper, opzetstuk met diverse conische rasp- en snijdaccessoires en een blender. Kan alleen kleinere hoeveelheden deeg kneden. Is getest in 2015. Kan goed kloppen en raspen, maar het rasp-opzetstuk is wel erg gammel.