Eerste indruk|De unieke balvormige hakmolen van Russell Hobbs is ergonomisch gevormd en wordt gebruikt bij het bereiden van voedsel. We testten of deze hakmolen beter werkt dan een gewone mini hakmolen.

Wat is de Russell Hobbs Allure Mini Ball Chopper?

De Russell Hobbs Allure Mini Ball Chopper is een ergonomisch, rond gevormd hakmolentje. Door het ontwerp kun je hem alle kanten opdraaien als je ziet dat er stukken zijn die nog niet gehakt zijn. Dit moet ervoor zorgen dat 'alles sneller en gemakkelijker gesneden wordt'.

Het deksel past over het messenblok, zodat dit afgesloten is. Het motorblok wordt daarbovenop gedraaid. Op dat deel zit een drukknop waarmee je de hakmolen aanzet. Wanneer je de knop loslaat, stopt het apparaatje.

Vermogen

Het vermogen is 300 Watt en de capaciteit 500 ml. Je kunt met deze hakmolen bijvoorbeeld pesto, kruiden, babyvoeding, ui, knoflook, chocola en nootjes hakken. Er zit ook een extra accessoire bij voor het kloppen van eiwit en slagroom.

Opvallend ontwerp

Vooral het design is erg opvallend; een beweegbare, bolvormige, chroom met zwarte hakmolen met een opvallend logo. Dat ziet er natuurlijk leuk uit, maar het belangrijkst is of deze Allure Ball ook goed werkt.

Ben je benieuwd wat wij van de Russell Hobbs Allure Mini Ball Chopper vonden? Lees dan onze review.

Russell Hobbs Allure Mini Ball Chopper: review

Het idee achter de Russell Hobbs Allure Mini Ball Chopper is slim, maar werkt niet geweldig. Resultaten van conventionele hakmolentjes in het lab waren iets beter dan van dit design apparaatje.

Design

De Allure Mini Ball Chopper is wat groter dan andere mini hakmolentjes. Het kan wat lastig zijn om het motorblok correct op het messenblok te bevestigen, maar de handleiding is duidelijk zodat je goed kunt zien hoe het op elkaar moet passen.

Het deksel past redelijk makkelijk, maar de uitsparingen aan het handvat zitten wat ver uit elkaar, wat voor mensen met kleine handen lastiger kan zijn. Met vette of natte handen is het nog lastiger.

Prestaties

De krachtige messen bleken in het lab zo snel te draaien en hakken dat de gehakte inhoud vast kwam te zitten tegen de zijkanten van de kom. Draaien en bewegen van het apparaatje maakte niet zoveel verschil.

De accessoire voor het kloppen van eiwit en slagroom bleek wel een waardevolle toevoeging. Dit werkte goed en zorgt voor wat meer veelzijdigheid ten opzichte van een gewoon hakmolentje.

Schoonmaak

Het schoonmaken van de Allure Mini Ball Chopper is niet heel makkelijk. In de handleiding staat "Maak de binnenzijde van de messenblok schoon met een tandenstoker". Gelukkig kunnen zowel kom, deksel als messenblok ook in de vaatwasser.

Conclusie

Over het algemeen werkt dit hakmolentje best aardig maar het onderscheidt zich, op het design na, niet van andere mini hakmolens.