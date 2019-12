Genius Nicer Dicer Plus gevaarlijk

Nieuws|Nicer Dicer plus snijsets van JML die tussen 13 mei 2013 en 6 sept 2013 zijn gekocht moeten onmiddelijk teruggebracht worden naar de winkel waar deze zijn gekocht. Het is gebleken dat mesjes kunnen afbreken.

De fabrikant van de Nicer Dicer JML heeft geconstateerd dat de snijsets een fabricage fout vertonen. Delen van de mesjes uit snijblad 4 kunnen afbreken en in voedsel terecht komen. Ze zouden daardoor zelfs in de mond kunnen komen en mogelijk worden ingeslikt.

Het gaat om exemplaren die bij Blokker en Cook &Co zijn verkocht in de periode 13 mei tot 6 september 2013. Gebruik de Nicer dicer plus niet meer, maar breng hem terug naar de winkel. Je krijgt de volledige aankoopsom terug.

Voor meer informatie kan je JML bereiken op (033) 258 03 33 of via info@JMLbenelux.com.