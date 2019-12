3Doodler Start navulling extreem duur

Nieuws|De 3Doodler Start is een 3D-pen waarmee je 3D-objecten kunt maken. Maar de pret is snel voorbij wanneer de pen leeg is. Je hebt dan een navulpakje met kleurstaafjes nodig om de pen te gebruiken, en die zijn extreem duur.

3Doodler Start

Een populaire 3D-pen is de 3Doodler Start. Deze pen is geschikt voor jongere kinderen (8+) en was genomineerd voor speelgoed van het jaar 2016. De 3Doodler Start kost €45 daarbij zitten dan 2 sets van 24 kleurstaafjes.

Dure navulling

Voor het navullen van de 3Doodler Start kan je alleen de officiële navulsetjes gebruiken, omdat het materiaal een speciale dikte heeft. Navulling voor de 3Doodler is in Nederland te koop vanaf €7 per pakje. Dat is 3,6 meter plastic, zeg €2 per meter. Bij een kleine creatie gebruik je al snel een paar meter. De kosten lopen dus erg snel op.

Kan het goedkoper?

Ja, de navulling voor universele 3D-pennen kost maar €0,21 per meter. Dus voor hetzelfde geld heb je dan 9x zoveel (in meters). Het materiaal is dunner plastic draad dat geleverd wordt op een rol. Als je de dikte meerekent, is het voordeel kleiner. Maar nog steeds krijg je ruim 4,5 keer zoveel plastic voor hetzelfde geld.

Voor €12,50 koop je bijvoorbeeld 6 rollen van 10 meter plastic. Oftewel filament, zoals dat heet. Universele 3D-pennen zijn iets duurder dan de 3Doodler Start. Ze zijn te koop vanaf €50. Maar de extra kosten verdien je snel terug.

De 3Doodler Start is op dit moment in veel (web)winkels uitverkocht, maar ook de navulsets zijn erg slecht verkrijgbaar. Heb je zelf een 3D-pen? Of ben je van plan er 1 aan te schaffen of cadeau te geven tijdens de feestdagen? Op onze community horen we graag wat je ervaringen zijn met deze nieuwe speeltjes.

Wat is een 3D-pen?

Met een 3D-pen kun je letterlijk in de lucht tekenen. Je vult de pen met een plastic staafje. Bij de punt verwarmt de pen het plastic, zodat het vloeibaar is als het eruit komt. Daarna wordt het weer hard. Zo maak je bijvoorbeeld zelf 3D figuurtjes of sieraden.

Echt tekenen ‘in de lucht’ is trouwens niet zo makkelijk. Het is veel makkelijker om op een ondergrond iets op te bouwen of verschillende onderdelen aan elkaar te hechten. Een opgeblazen ballon kan bijvoorbeeld als ondergrond dienen voor bolvormige objecten.

Handig om te weten

Standaard filament voor 3D-pennen is 1,75 mm dik. Dat van 3Doodler 2,5 mm.

De staafjes van 3Doodler Start zijn niet geschikt voor andere 3Doodlers (3Doodler 1.0, 2.0, Create of Pro). Andersom ook niet.

De 3Doodler-staafjes zijn van PLA, een biologisch afbreekbare kunststof. Er is ook filament van ABS, een aardolieproduct.

