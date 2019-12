Verzekeringen voor het gezin: besparen op de kosten

Zorgverzekering

Check je dekking

Controleer de dekking van je zorgverzekering als je zwanger bent of dat wilt worden. De dekking wijzigen of overstappen van verzekeraar kan over het algemeen aan het einde van het kalenderjaar. Bij sommige verzekeraars kun je in geval van een zwangerschap je pakket wel tussentijds wijzigen.

Let op: vergeet je baby niet bij te schrijven op je polis.

Basisverzekering

De basisverzekering dekt de belangrijkste kosten van een zwangerschap: de kraamverzorgster, verloskundige en een bevalling in het ziekenhuis, als dat medisch noodzakelijk is.

Meerkosten bij bevalling in ziekenhuis zonder medische noodzaak

De basisverzekering vergoedt de kosten voor een thuisbevalling en een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak volledig. Wil je zonder medische noodzaak graag in het ziekenhuis of kraamhotel bevallen (poliklinisch), dan ontvang je vanuit de basisverzekering een vergoeding van €208. De rest betaal je zelf.

Aanvullende verzekering of niet?

Niet alle zorg rondom de bevalling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Niet vergoed worden bijvoorbeeld de kosten voor een zwangerschapscursus, de eigen bijdrage voor kraamzorg en bevallen in een ziekenhuis zonder medische indicatie. Je kunt je hiervoor aanvullend verzekeren, maar de vraag is of dat wel een premie van €15 tot €50 per maand waard is.

Een zwangerschapscursus kost vaak nog geen €100 en wordt, ook met een aanvullende verzekering voor bevalling en kraamzorg, lang niet bij alle zorgverzekeraars vergoed.

Een aanvullend pakket voor bevalling en kraamzorg kan een verstandige keuze zijn. Let ook op de premie die je daarvoor moet betalen en wat je daarmee wel en niet vergoed krijgt.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de combinatietest.

Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen die extra kraamzorg vergoeden. Denk hierbij ook aan een vergoeding van de eigen bijdrage of bijvoorbeeld een kraampakket.

Opgroeiende kinderen

Heb je oudere kinderen? Houd rekening met potentiële kostenposten als beugels en brillen.

Reisverzekering

Doorlopende of kortlopende reisverzekering

Ga je meerdere keren per jaar op vakantie? Sluit dan een doorlopende reisverzekering af. Uit ons onderzoek blijkt dat een gezin dat in totaal 3 weken per jaar op reis gaat, hiermee meestal goedkoper uit is dan wanneer het gezin voor iedere vakantie opnieuw een riesverzekering zou afsluiten. Een ander voordeel: je bent continu verzekerd. Dus ook tijdens een weekendje naar een vakantiepark.

Let op: een dagje uit in Nederland zonder overnachting is niet gedekt.

Check je dekking, voorkom oververzekering

Zorg dat je je niet oververzekert. In tijden van gezinsuitbreiding is backpacken in Thailand er vermoedelijk even niet bij. Waarschijnlijk heb je voorlopig geen werelddekking nodig en heb je aan aan Europadekking voldoende. Bagagedekking is overbodig als je via de inboedelverzekering een goede buitenshuisdekking hebt. Ziektekosten bijverzekeren is onnodig met een goede buitenlanddekking via je zorgverzekering.

Lees onze bespaartips voor je reisverzekering of vergelijk reisverzekeringen om te zien of overstappen zin heeft.

Inboedel- en opstalverzekering

Waarde inboedel

Check of de waarde van je verzekerde inboedel nog klopt als je veel (duur) kindermeubilair hebt gekocht.

Waarde van je woning

Heb je je huis verbouwd vanwege de komst van de kleine? Geef het door aan je opstalverzekeraar, want misschien is je huis meer waard geworden. Vergeet niet om een pasgeborene bij te schrijven op je polis.

Gebruik onze woonverzekeringenvergelijker om te zien of overstappen zin heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering

Check je dekking

Kies voor gezinsdekking. Alle inwonende gezinsleden (zelfs huisdieren) zijn hiermee verzekerd voor het veroorzaken van kleine en grote ongelukken. Denk bijvoorbeeld aan een bal door de ruit bij de buurman.

Oppasclausule

Overweeg een zogeheten oppasclausule. Als jouw kind iets stuk maakt in andermans huis, ben je daar (afhankelijk van de omstandigheden) voor verzekerd. Als je kind iets stukmaakt in je eigen huis is dat helaas niet gedekt.

Opzichtclausule

Met de zogenoemde opzichtclausule ben je onder voorwaarden verzekerd voor schade aan geleende (kinder)spullen. Laat je kind na de geboorte bijschrijven op de polis.

Bekijk met de Vergelijker aansprakelijkheidsverzekeringen de dekking en premie van je huidige verzekering. Zo kom je erachter of je nog het voordeligst uit bent. Houd altijd een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer aan.

Autoverzekering

Check je dekking

Is je auto tussen de 4 en 6 jaar oud? Overweeg de allriskdekking te verlagen naar een beperkt cascoverzekering. Hoe meer bonuskorting je hebt, des te langer je de allriskdekking kunt aanhouden. De WA-premie is meestal gebaseerd op het gewicht van de auto. De volledig cascoverzekering gaat doorgaans uit van de oorspronkelijke catalogusprijs en die pakt bij een grotere auto waarschijnlijk hoger uit. Maar er zijn uitzonderingen. Zo is de aanschafprijs van een Skoda Superb, een echte gezinsauto, relatief laag en daarmee ook de premie.

Tweede auto

Hebben jullie een tweede auto? Veel verzekeraars hebben een zogenoemde tweede gezinsautoregeling. Daarmee krijg je voor de tweede gezinsauto dezelfde korting op je premie.

Vergelijk autoverzekeringen elk jaar goed op de premies en voorwaarden. Zeker als je een grotere gezinsauto koopt, stijgt de premie.

Alles-in-1-verzekeringspakket

Het klinkt aanlokkelijk. Een alles-in-1-verzekeringspakket, waarmee je alle verzekeringen onderbrengt bij 1 verzekeraar tegen een aantrekkelijke korting. Uit ons onderzoek blijkt echter dat het voordeliger is om per verzekering de goedkoopste aanbieder te kiezen. Gebruik hiervoor onze vergelijkers. Alle schadeverzekeringen kun je uiterlijk na 1 jaar beëindigen. Daarna bedraagt de opzegtermijn een maand.

