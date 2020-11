Hogere toeslag kinderopvang vanaf 2017

De meeste ouders met jonge kinderen krijgen vanaf 2017 meer kinderopvangtoeslag. Afhankelijk van inkomen, aantal dagen opvang en het uurtarief varieert de meevaller van enkele tientjes tot ruim €900 per jaar.

Verhoging per 2017

Alle ouders ontvangen straks minimaal een derde van de kosten van kinderopvang van de overheid. Dit is met name gunstig voor hoge inkomens. Zij krijgen nu nog maximaal 23,8% vergoed (voor het eerste kind). Voor lagere inkomens stijgt de maximale vergoeding van 93 naar 94%. Tevens gaat de maximum uurprijs omhoog. Voor de dagopvang gaat die van €6,89 naar €7,18. Voor de buitenschoolse opvang van €6,42 naar €6,69 en voor de gastouderopvang van €5,52 naar €5,75.

Verbetering van kinderopvang

Bovendien stelt het kabinet geld beschikbaar voor het verbeteren van de opvang. Zo wordt het verplicht om minimaal 1 beroepskracht per 3 baby's in te zetten. Nu is dat nog 1 op 4. Ook krijgen baby's straks minder verschillende gezichten te zien.

Kinderopvangtoeslag op tijd aanvragen

Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan. Lees meer informatie over de kinderopvangtoeslag.

Lees ook: