Kinderbijslag aanvragen: hoe doe je dat?

Kinderbijslag aanvragen

Binnen enkele weken na de aangifte van de geboorte bij de gemeente ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiermee vraag je kinderbijslag aan. Je ontvangt de tegemoetkoming aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober).

Je hebt recht op kinderbijslag voor je thuiswonende kind en voor stief- en pleegkinderen onder de 18 jaar. Voor pleegkinderen vervalt het recht op kinderbijslag als hun verzorgers een pleegvergoeding ontvangen.

In de tabel staat hoeveel kinderbijslag je krijgt. Heb je meer kinderen? Tel dan de bedragen bij elkaar op.

Bedragen kinderbijslag per kwartaal (vanaf januari 2019)

0 - 5 jaar €219,97 6 - 11 jaar €267,10 12 - 17 jaar €314,24

Let op! Woont je kind niet of gedeeltelijk thuis, bijvoorbeeld om dat hij gehandicapt of ziek is, dan kun je onder voorwaarden misschien dubbele kinderbijlsag ontvangen.

Kinderen die bijverdienen

Kinderen van 16 en 17 jaar met een bijbaantje mogen niet meer dan een vastgesteld bedrag verdienen om voor kinderbijslag in aanmerking te blijven komen. Verdienen zij boven €1296 netto per kwartaal, dan ontvangen hun ouders de toeslag niet meer. In de zomervakantie mogen 16 en 17-jarigen €1330 extra bijverdienen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen.

Waaraan mag je kinderbijslag besteden?

Met kinderbijslag draagt de overheid een steentje bij aan de kosten van de opvoeding van een kind. Je mag echter zelf weten hoe je de tegemoetkoming besteedt. Je kunt het dus ook gebruiken voor de boodschappen of een vakantie.

Meer weten?

De Sociale Verzekeringsbank voert de Kinderbijslagwet uit. Op hun website vind je bijvoorbeeld de precieze bedragen en betaaldagen. Via deze pagina kun je ook persoonlijke wijzigingen doorgeven, zoals een veranderd rekeningnummer. Ook staat hier alle informatie over de andere kindregelingen.

Andere kindregelingen

Naast kinderbijslag komen ouders mogelijk in aanmerking voor 3 andere kindregelingen:

Kindgebonden budget: een inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders.

Kinderopvangtoeslag: een inkomensafhankelijke bijdrage van de kinderopvangkosten.

Pleegvergoeding: als je een pleegkind opneemt in je gezin.

Lees meer: