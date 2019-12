Kindgebonden budget 2015

Inkomen en vermogen

Verdienen jij en je partner samen maximaal €19.463? Dan ontvang je de maximale toeslag. Hoe meer je verdient, hoe minder toeslag je krijgt. Ook kijkt de Belastingdienst naar je vermogen: je krijgt géén kindgebonden budget als je vermogen groter is dan €103.423 (alleenstaande) of €124.753 (partners).

Aantal kinderen

Nog een puntje op de lijst van de Belastingdienst: hoe groot is je gezin? Heb je 1 kind, dan ontvang je maximaal zo’n €35.000. Bestaat je gezin uit 4 of meer kinderen, dan kan dat oplopen tot zo’n €50.000 in totaal.

Aantal kinderen Alleenstaande ouder Ouder met toeslagpartner 1 kind € 4082 € 1032 2 kinderen € 4873 € 1823 3 kinderen € 5056 € 2006 Verhoging vanaf 4e kind € 106 € 106

Bron: Belastingdienst

Alleenstaande ouder

Ben je een alleenstaande ouder? Dan ontvang je maximaal €3.050 meer dan wanneer je een partner hebt. Hoeveel je precies krijgt, is ook hier afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Let op: dit extraatje ontvang je omdat de alleenstaandeouderkorting verdwijnt. Dit is een korting die je kreeg op je inkomstenbelasting.

Kinderen tussen 12 en 18 jaar

Zijn je kinderen ouder dan 12 jaar, dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar verhoogd. Dat is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. Goed om te weten: je hoeft dit niet apart aan te vragen. Dit bedrag wordt automatisch aangepast.

Verhoging van het bedrag per jaar:

• 12 t/m 15 jaar: €231

• 16 en 17 jaar: €412

Kindgebonden budget aanvragen

Het kindgebonden budget hoef je niet zelf aan te vragen als je al een andere toeslag ontvangt, bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag. De Belastingdienst maakt dan zelf een berekening. Alléén als je geen andere toeslag ontvangt en je kinderen onder de 18 jaar hebt, moet je het kindgebonden budget zelf aanvragen.

Ook handig: zelf een proefberekening van de toeslag maken.

