Ongevallenverzekering: zin of onzin?

Op het moment dat je kind naar school gaat, vraag je je misschien af of een ongevallenverzekering nodig is. Wat is een ongevallenverzekering en heb je die echt nodig voor je kind?

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering biedt dekking als je blijvend invalide raakt of komt te overlijden door een ongeluk. Er zijn verschillende soorten ongevallenverzekering:

Persoonlijke ongevallenverzekering : de meest voorkomende ongevallenverzekering. Vaak kun je zelf het verzekerde bedrag bepalen.

: de meest voorkomende ongevallenverzekering. Vaak kun je zelf het verzekerde bedrag bepalen. Gezinsongevallenverzekering : alle leden van het gezin vallen onder de dekking. Je hebt keuze uit vaste pakketten of een beperkt aantal bedragen dat door verzekeraars wordt aangeboden.

: alle leden van het gezin vallen onder de dekking. Je hebt keuze uit vaste pakketten of een beperkt aantal bedragen dat door verzekeraars wordt aangeboden. Scholierenongevallenverzekering : speciaal voor kinderen die naar de basisschool of middelbare school gaan. Deze verzekering vergoedt alleen kleine bedragen.

: speciaal voor kinderen die naar de basisschool of middelbare school gaan. Deze verzekering vergoedt alleen kleine bedragen. Ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto.

Ongevallen verzekerd binnen een reisverzekering.

Scholierenongevallenverzekering is onzin

Een scholierenongevallenverzekering is in onze ogen een onzinverzekering. Deze verzekering vergoedt alleen kleine bedragen. Als je een ongevallenverzekering belangrijk vindt, kun je beter kiezen voor een gezinsongevallenverzekering. Die geeft namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week dekking, wereldwijd en voor álle gezinsleden. Een scholierenongevallenverzekering biedt alleen dekking als je kind onder schooltijd betrokken raakt bij een ongeval.

Geen ongeval maar ziekte

Het grote nadeel van een ongevallenverzekering is dat de dekking alleen geldt als een verzekerde overlijdt of blijvend invalide raakt door een ongeval. De meeste mensen worden echter blijvend invalide of overlijden als gevolg van een ziekte. De veel uitgebreidere dekking van een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt dan meer voor de hand. Deze verzekeringen zijn wel een stuk duurder dan een ongevallenverzekering, maar bieden dus ook veel meer dekking.

Voor wie is een ongevallenverzekering nuttig?

Doe-het-zelvers en mensen die regelmatig sporten, motorrijden of een risicovol beroep hebben, lopen de meeste kans op een ongeval. Dan kan een ongevallenverzekering een optie zijn. Als je een ongevallenverzekering afsluit moet een verzekeraar je wel (zonder premietoeslag) accepteren. Risicovolle sporten zijn vaak uitgesloten en een verzekeraar kan een maximale leeftijd bij acceptatie hanteren van 50, 55 of 60 jaar.

Dekking ongevallenverzekering

De dekking van een ongevallenverzekering bestaat meestal uit 4 rubrieken:

Rubriek A: overlijden

Rubriek B: blijvende invaliditeit

Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Rubriek D: kosten van een geneeskundige behandeling

Bij sommige verzekeraars kun je ook tandartskosten als gevolg van een ongeval meeverzekeren. Rubrieken A en B zijn de voornaamste onderdelen van de ongevallenverzekering. Bij overlijden keert de verzekeringsmaatschappij het verzekerde bedrag uit.

Gliedertaxe

Bij blijvende invaliditeit stelt de verzekeraar de mate daarvan vast met de Gliedertaxe. Als je bijvoorbeeld je pink verliest, is de uitkering 10% van het verzekerde bedrag. In de voorwaarden van een ongevallenverzekering kun je vinden hoe de verzekeraar de blijvende invaliditeit vaststelt.

Praat mee

