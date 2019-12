Ouderschapsverlof: hoe regel je dat?

Wie kan ouderschapsverlof opnemen?

Iedere werkende ouder met kinderen jonger dan 8 jaar kan ouderschapsverlof opnemen. Per kind heb je 1 keer recht op ouderschapsverlof. Het geldt ook voor inwonende adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.

Hoeveel verlof mag ik opnemen?

Je recht op ouderschapsverlof is 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heb je recht op 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. Zo kun je in theorie dus 2 jaar lang 1 dag in de week minder werken.

Tip: ga je meer of minder uur werken, dan moet je het tegoed aan ouderschapsverlof opnieuw berekenen. Werk je bij verschillende werkgevers? Dan bouw je bij elke werkgever ouderschapsverlof op.

Opnieuw zwanger? Dan kun je het verlof tijdelijk onderbreken. Geef dit wel op tijd aan bij je werkgever. Voor je tweede kind heb je opnieuw recht op ouderschapsverlof.

Wat kost ouderschapsverlof?

Belangrijk om te weten: werkgevers betalen de verlofuren over het algemeen niet uit. Maar het kan voorkomen dat hierover in de CAO of in de aanvullende arbeidsvoorwaarden andere afspraken zijn gemaakt. In dat geval betalen werkgevers het loon gedeeltelijk of volledig door. Maar let op: mocht je binnen een bepaalde tijd na het ouderschapsverlof minder gaan werken of ontslag nemen, dan kan de werkgever het doorbetaalde loon weer (deels) terugvragen.

Nieuwe regelgeving

Door een nieuwe Europese richtlijn moet de Nederlandse regering binnen 3 jaar betaald ouderschapsverlof van minimaal 2 maanden invoeren. Uiterlijk april 2022 gaat deze nieuwe richtlijn in.

Krijg ik ouderschapsverlofkorting?

De ouderschapsverlofkorting is sinds 2015 afgeschaft. Dankzij deze korting betaalde je minder inkomstenbelasting gedurende het verlof. Met de nieuwe Europese richtlijn hebben beide ouders recht op 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De nadere invulling moeten we nog afwachten.

Hoe vang ik het verlies aan inkomen op?

Bang dat je niet meer rondkomt? Weet dat je zelf mag bepalen hoe je het ouderschapsverlof opneemt. Dat kan gedurende een half jaar, maar je kunt het ook uitsmeren over een langere periode. Dan neem je het verlof bijvoorbeeld in 2 of 3 delen op, waarbij je tussentijds volledig werkt. Op die manier kun je wellicht een financiële buffer opbouwen.

Heb ik recht op toeslagen?

Mogelijk heb je recht op (meer) kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag vanwege een lager inkomen door je ouderschapsverlof. Geef de wijziging van je inkomen daarom op tijd door aan de Belastingdienst.

Heb ik recht op bijstand?

Daalt je inkomen onder het sociaal minimum? Dan kun je onder voorwaarden aanvullende bijstand krijgen. Informeer hiernaar bij je gemeente.

Kan ik het verlof stopzetten?

Komt het financieel niet meer uit? Dan kun je het ouderschapsverlof stopzetten. Je gaat dan terug naar je oorspronkelijke werktijden.

Hebben partners ook recht op verlof?

Partners hebben recht op zowel kraamverlof als ouderschapsverlof. Dit geldt voor gehuwde en ongehuwde partners die het kind hebben erkend. Kraamverlof, ofwel partnerverlof, is 5 dagen doorbetaald verlof na de bevalling. De partner neemt dit kraamverlof op in de eerste maand na de bevalling.

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner ook een aanvullend verlof van 5 weken opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering (door het UWV) ter hoogte van 70% van het loon. Dit verlof moet je opnemen in de eerste 6 maanden na de geboorte.

Hoe vraag ik het aan?

Ouderschapsverlof vraag je tenminste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij je werkgever. Daarbij geef je ook aan hoe je het verlof wilt opnemen. Werkgevers mogen de aanvraag niet weigeren. Maar als de nieuwe verdeling van de werkuren ernstige problemen oplevert voor het bedrijf, mag de werkgever wel overleggen over een andere verdeling van de uren.

Andere vragen

Meer informatie over je rechten en de aanvraag van ouderschapsverlof vind je op Rijksoverheid.nl.

