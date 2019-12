Sparen voor de studie van je kind

Stel je wilt in 18 jaar tijd €75.000 bij elkaar sparen. Je gaat uit van een netto rendement van 3% per jaar. Je moet dan elke maand €262,68 inleggen. Na 1 jaar heb je dan €3.203 bij elkaar gespaard. Na 1 jaar is de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering met hetzelfde bedrag gedaald. Mocht je dan komen te overlijden dan is de uitkering en het gespaarde kapitaal samen €75.000. Na 2 jaar heb je €6.502 gespaard. De verzekerde som bedraagt nu €68.498. In totaal is dat weer €75.000.

Als je verwacht dat je de komende 18 jaar gemiddeld 3% netto rendement behaald op je beleggingen, dan kies je voor een 3% annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Voor een verzekerd aanvangskapitaal van €75.000 betaal je bij een aanvangsleeftijd van 30 jaar in totaal €573 premie. Rook je, dan stijgt de premie naar minimaal €761. Ook de aanvangsleeftijd speelt een flinke rol. Een 40-jarige is in totaal minimaal €858 kwijt.