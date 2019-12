Wat kost een babyuitzet?

Percentage kosten van inkomen

Als je zwanger bent, is het slim om de financiële gevolgen van de komst van je kind in kaart te brengen. Het CBS berekende dat een kind gemiddeld 17% van het besteedbaar (gezins)inkomen opsnoept. Twee kinderen kosten gezamelijk gemiddeld 26% van je inkomen. Let goed op, want onder het besteedbaar inkomen vallen ook inkomstenbronnen als vakantiegeld en kinderbijslag.

Kosten babyuitzet

Natuurlijk kun je de kosten van de babyuitzet zo duur maken als je zelf wilt. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zette de 'opstartkosten' voor een kleintje globaal op een rij en daar kwam uit dat geldbewuste ouders met een bedrag van €632,20 uit de voeten kunnen. Hier vallen bijvoorbeeld rompertjes en meubels voor de babykamer onder. Let op: dit zijn lage inschattingen.

Kosten voor een babyuitzet volgens het Nibud (2019)

Kleding €107,50 Verzorging €154,70 Babykamer €370 Totaal €632,20

Extra kosten

Daarnaast maakte het Nibud een lijstje met 'extra kosten'. De producten waar een enkele prijs bij staat, zijn een van de goedkoopste opties volgens het Nibud. Van de producten met een minimale en maximale prijs kan je in onze dossiers prijzen, specificaties en testresultaten vergelijken.

Mogelijke extra kosten

Box met matras en kleed €105 Buggywagen €60 - €300 Kinderstoel €15 - €500 Combiwagen €300 - €1350 Autostoeltje €35 - €699 Commode €80 Matrasbeschermer €10 Fles en speen €6 Flessenwarmer €30 - €60 Flessenreiniger €2 Melkpoeder container €2 Buikdrager €55 Babyfoon €28 - €160 Campingbedje €35 - €280 Traphekje €28-€125 Wipstoeltje €30 Luiertas €15 Luiers gemiddeld € 24 per maand

Bron: Nibud & Consumentenbond

Bespaartips

Bij de aanschaf van de duurdere items die je in de winkel koopt is afdingen natuurlijk een optie. En hoe verleidelijk het kopen van babykleding ook is: om kosten te besparen kun je beter alleen kopen wat je de eerste paar dagen nodig hebt. Want tijdens je kraamtijd krijg je waarschijnlijk genoeg kleding cadeau. Wat je daarna nog mist, kun je zelf kopen.

Als je een beetje handig bent, kun je babymeubels als een kast en commode zelf in elkaar timmeren. Of kijk eens buiten de babyzaken: veel meubels die niet speciaal voor de babykamer zijn ontworpen, kun je wel zo gebruiken. Vergeet ook Marktplaats niet. Doordat daar veel aanbod is, kun je zo goed als nieuwe babyspullen vaak voor een prikkie op de kop tikken. En je kunt later je babyspullen verkopen via Marktplaats. Hetzelfde geldt voor andere vraag- en aanbodwebsites en Facebookgroepen. En natuurlijk kun je kijken of je spullen kunt overnemen van vrienden, familie en bekenden.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind team hun ervaringen en tips over het verzamelen van de babyuitzet.

Check je inboedelverzekering

Door de komst van een baby stijgt vanzelf de waarde van je inboedel. Check dus goed of je nog voldoende verzekerd bent. Vergelijk inboedel- en opstalverzekeringen. Zo kun je een goede keuze maken.

