Wat kost kinderopvang?

Heb je kinderopvang nodig, dan kun je kiezen voor een crèche, maar ook voor een gastouder of peuterspeelzaal. Let bij kinderopvang niet alleen op de kwaliteit, maar kijk ook naar de prijs en het aanbod. Want het ene kinderdagverblijf is het andere niet.

Kinderdagverblijf

De meest gekozen vorm van kinderopvang is het kinderdagverblijf. Je kind zit in een horizontale groep, met kinderen van dezelfde leeftijd, of in een verticale groep, met kinderen van verschillende leeftijden. In zo'n groep zitten maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de leeftijden en het aantal begeleiders.

Sinds januari 2019 is er 1 pedagogisch medewerker per 3 baby's (nuljarigen). Eerst was dat 1 medewerker per 4 baby's (nuljarigen). Bij kinderen van 7 jaar en ouder is het maximaal aantal kinderen per medewerker in 2019 omhoog gegaan van 1 op de 10 naar 1 op de 12.

Gastouderopvang

Als gastouder vang je maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar op. Meestal in je eigen huis, maar er zijn ook gastouders die aan huis komen. Hoe groot de groep exact mag zijn, hangt af van de leeftijden van de kinderen. Heb je als gastouder zelf kinderen, dan tellen die tot 10 jaar ook mee.

Peuterspeelzaal

In een peuterspeelzaal komen kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar samen om zich voor te bereiden op school.

Buitenschoolse opvang (bso)

Gaat je kind naar de basisschool en heb je opvang nodig, dan noem je dat buitenschoolse opvang (bso). Buitenschoolse opvang wordt ook wel voorschoolse opvang (vso) en naschoolse opvang (nso) genoemd.

Een bso vangt de basisschoolkinderen ook op vrije dagen (zoals studiedagen) en in de schoolvakanties. Je kind wordt opgevangen in een groep van maximaal 30 kinderen. Basisscholen zijn wettelijk verplicht zich in te spannen om buitenschoolse opvang tussen 7:30 uur en 18:30 uur aan te bieden op doordeweekse dagen.

Kinderopvangkaart

Op kinderopvangkaart.nl kun je zien welke kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus er in jouw buurt zijn. Je kunt onder andere de grootte van de groepen, de openingstijden, pedagogische visie en prijzen vergelijken. Bij de gemeente vind je informatie over peuterspeelzalen.

Heb je een locatie gekozen? Vraag dan een rondleiding aan. Je eerste gevoel zegt veel. Bekijk de binnen- en buitenruimte en let op de grootte, de inrichting, de staat van onderhoud en hoe schoon het er is. Je kunt kennis maken met de gastouder of pedagogisch medewerkers en al je vragen stellen.

Au pair

Als je er de financiële en praktische ruimte voor hebt, kun je een au pair in huis nemen. Een au pair heeft als grote voordeel dat hij of zij flexibel inzetbaar is. Een nadeel is dat je een deel van je privacy verliest. En je moet je wel aan enkele regels houden. Een erkend au-pairbureau kan je meer informatie geven. Een goed au-pairbureau is aangesloten bij de Branche Organisatie van Nederlandse Au Pair Agentschappen (BONAPA).

Een au pair heeft geen uurtarief zoals bij de andere soorten kinderopvang. Bij kosten voor de au pair moet je denken aan maandelijkse kosten voor inwoning, eten en drinken, reiskosten, zakgeld (maximaal €340 per maand) en eenmalig kosten voor een taalcursus (maximaal €270). Daarnaast betaal je ook een vergoeding aan het au-pairbureau.

Bij het inhuren van een au pair kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

