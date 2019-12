Zelfstandige kan alsnog zwangerschapsuitkering aanvragen

Nieuws|Vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen en werkzaam waren als ondernemer of zzp‘er, komen alsnog in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Zij moeten deze wel zelf aanvragen, namelijk tussen 15 mei en 1 oktober.

Tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 ontvingen zwangere zelfstandigen geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering van de overheid. Dat was daarvóór en daarna wel het geval. Ook nu is het mogelijk een uitkering aan te vragen, voor ten minste 16 weken.

Een groep van circa 20.000 vrouwen viel buiten de boot. Maar de minister van Sociale Zaken biedt nu alsnog een bedrag van €5600 bruto aan als financiële compensatie.

Aanvragen tussen 15 mei en 1 oktober

Denk jij hiervoor in aanmerking te komen? Dan kun je vanaf 15 mei een aanvraag indienen. Er komt daarvoor te zijner tijd een formulier op de website van het UWV.

Zorg ervoor dat je voor 1 oktober je aanvraag indient, want daarna is het niet meer mogelijk.

Gevolgen voor toeslagen

Je krijgt het bedrag pas na 1 januari 2019 op je rekening. Dat is expres zo besloten, omdat dit compensatiebedrag optelt bij je (gezins)inkomen. Dit kan daardoor gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die je krijgt, zoals kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag. Om te voorkomen dat je aan het einde van dit jaar toeslag moet terugbetalen door het extra bedrag, wordt de compensatie pas in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Je hebt dan nog ruim de tijd om deze extra inkomsten door te geven aan de Belastingdienst.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Consumentenbond