Babyspeelgoed kopen: waar let je op?

Kies je voor die schattige knuffel met kraaloogjes of liever dat vrolijke houten treintje? Niet alle speeltjes voor baby's zijn even veilig. Hier moet je op letten bij het kopen van speelgoed.

Schud, trek, wrijf en ruik

Heeft het speelgoed een heel sterke geur, zijn er scherpe randen of lijken onderdelen al los te laten? Laat het dan liggen. Speelgoed van schuim, zoals squishies, kunnen risicovolle stoffen afgeven.

Let op het leeftijdsadvies

Let op de leeftijdsaanduiding. Bij speelgoed wordt onderscheid gemaakt tussen speelgoed dat geschikt is voor kinderen onder de 3 jaar en speelgoed voor oudere kinderen. Dit moet aangegeven worden met de tekst ‘niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar’. Het verschil zit hem met name in kleine onderdelen. Kinderen onder de 3 jaar stoppen veel in hun mond en kunnen in kleine onderdelen stikken of op onderdelen kauwen die vervolgens afbreken. Maar een spel kan ook te moeilijk zijn voor een kind van een bepaalde leeftijd en daarom niet geschikt zijn. Laat baby's dus ook niet spelen met speelgoed van een ouder broertje of zusje.

Ongelakt massief hout

Houten speelgoed heeft een veilig imago, maar deze speeltjes kunnen schadelijke stoffen bevatten. Vooral in de lak kunnen meerdere schadelijke stoffen zitten en triplex en spaanplaat kunnen schadelijke bindmiddelen bevatten. Koop bij voorkeur ongelakt massief hout.

Pas op met batterijen

Vooral kinderen tussen 1 en 3 jaar vinden batterijen interessant. Batterijen zitten in speelgoed, als het goed is, achter een gesloten klepje dat alleen met een schroevendraaier of een muntje te openen is. Maar kinderen vissen ze ook uit verpakkingen, afstandsbedieningen en speelgoed voor oudere kinderen. Met name knoopbatterijen kunnen kleine kinderen zien als een snoepje en in hun mond stoppen. Omdat ze zo klein zijn, is het niet ondenkbaar dat ze de batterijen inslikken en dat kan levensgevaarlijk zijn.

Knuffels

Naast batterijen kunnen kinderen onder de 3 jaar ook knuffels razend interessant vinden om in hun mond te stoppen. Daarom moeten knuffels wasbaar zijn, maar een waslabel blijkt niet wettelijk verplicht. Wel zijn er eisen aan de wasbaarheid van speelgoed. Alle knuffels moeten zodanig ontworpen en gemaakt zijn dat je ze kunt wassen. Na het wassen moet het speelgoed weer voldoen aan de veiligheidseisen. Zo mogen er na het wassen geen giftige stoffen uit de knuffel vrijkomen. Mocht er iets in zitten dat niet tegen water kan, zoals een elektromotor, dan kan het speelgoed niet in de wasmachine. Volg voor het reinigen in dit geval de aanwijzingen van de fabrikant.

Keurmerken

Heeft het speeltje een CE-markering, dan voldoet het in principe aan de daarvoor geldende regels binnen de EU. Dat zegt echter weinig over de veiligheid van het speelgoed, omdat er op producten met deze markering weinig controle is. Kijk liever naar keurmerken waarop uitgebreid wordt gecontroleerd, zoals het Duitse GS-keurmerk, TÜV Rheinland of de Britse standaard BS. Dan heeft er op zijn minst een tweede paar ogen naar gekeken.

Wees bewust van de risico's bij een buitenlandse webwinkel

Realiseer je dat speelgoed dat verkocht wordt via online winkels zoals Wish, Amazon en AliExpress niet altijd aan de Europese veiligheidseisen voldoet en dat controle daarop erg lastig is. Speelgoed is daar vaak veel goedkoper en dat is niet alleen omdat er geen grote merken achter zitten. Productie in en voor niet-Europese landen is lang niet altijd goed gereguleerd. Je loopt er eerder een risico dat een product niet voldoet aan Europese veiligheidseisen.

Doe research

Het kan zijn dat er al waarschuwingen in omloop zijn voor het speelgoed dat je wilt kopen. Meldingen over onveilige producten vind je bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Rapex. Kijk op ‘Safety Gate’ voor een wekelijks overzicht van onveilige producten in Europa of ga naar de website van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA). Wij sturen ook berichten uit wanneer er speelgoed wordt teruggeroepen. Je kunt die meldingen vinden op onze Baby & kind Facebookpagina, in onze nieuwsbrief Je baby's eerste jaar en op de pagina Je kind en veiligheid.

Vertel het verder

Is het speeltje van je kind onveilig? Ga dan terug naar de winkel. Vergeet daarnaast niet je klacht te melden bij de fabrikant én de NVWA. Die laatste kan een onderzoek instellen, zodat andere mensen eventueel gewaarschuwd kunnen worden.

Video: veilig speelgoed kopen en gebruiken

De organisatie Toy Industries of Europe heeft een video over veilig kinderspeelgoed kopen en gebruiken gemaakt.

