Bellenblaas: meestal veilig

Nieuws|De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht in april 38 verschillende soorten bellenblaas op microbiologische veiligheid. Ze bekeek ook of een kind de bellenblaas kan verwarren met een levensmiddel. Een ruime meerderheid - 33 producten (87%) - voldoet aan de hygiëne-eisen.

Niet veilig

Bij 5 producten was het niet in orde. Daar werden te veel aërobe mesofiele micro-organismen aangetroffen. Dat geeft aan dat het product onvoldoende hygiënisch is. Gebruik je deze bellenblaas, dan kan je kind ziek worden of bijvoorbeeld diarree krijgen. Dus heb je een van deze producten nog in huis? Gooi het dan weg.

Het gaat om de volgende bellenblaas:

Fun planet (1000ml) artikel DNP68, 116

Merkloos (60ml)

KIG animal history (60ml) artikel 320/9406, batch 16131

Toi Toys bubbles (135ml) artikel 61852, batch 8149081

Toi Toys magic bubbles artikel 61230, batch 110077

De NVWA heeft de verkoop van deze 5 producten inmiddels verboden. Op de website van de NVWA staan foto's van de betreffende producten afgebeeld. De merkloze bellenblaas voldoet ook niet aan andere eisen. Er staat geen naam, adres of CE-keur op het product.

Ernstige ziekteverwekkers (pathogene micro-organismen) zijn niet aangetroffen. Het gaat dan om organismen die infecties van luchtwegen en darmen, maar ook oogirritatie, oogontsteking en blindheid kunnen veroorzaken.

Aanleiding voor het onderzoek

Bellenblaas is geliefd bij kleine kinderen. Verontrustend was het dan ook dat er verschillende signalen over microbiologisch verontreinigde bellenblaas waren. In andere Europese landen waren er zelfs meldingen geweest over bellenblaas die ernstige ziekteverwekkers bevatten. De NVWA wilde nagaan of dat ook op de Nederlandse markt het geval was.

Het onderzoek

De NVWA onderzocht maar liefst 38 verschillende bellenblaas van 22 merken. Dat was ten tijde van het onderzoek (april 2016) zo'n beetje alle verkrijgbare bellenblaas. De bellenblaas is onderzocht op veiligheidseisen. De NVWA heeft ook gekeken of er geen sprake was van een imitatieproduct: kunnen kinderen de bellenblaas verwarren voor een levensmiddel door bijvoorbeeld de vorm, kleur, geur of verpakking?

Gedetaileerde informatie is te vinden op de website van de NVWA onder het kopje Bellenblaas.

