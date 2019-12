Een spelletje kiezen voor je kind

Wanneer kun je beginnen met spelletjes?

Voor een baby is het al een spelletje als je naar hem lacht, iets benoemt of iets pakt en teruggeeft. Ook kiekeboe-spelletjes en het terugrollen van een bal vinden baby’s geweldig. Als je kind 1 jaar is, gaat sociale interactie een rol spelen. Een dreumes krijgt dan behoefte om in de buurt van een leeftijdsgenoot te spelen. Ze spelen nog niet samen, maar doen elkaars spelgedrag na. Wanneer je kind een jaar of 3 is, kun je beginnen met simpele bordspelletjes, zoals Loco. Rond de 4 jaar zijn kinderen dol op spelletjes waarmee je dingen uit het echte leven nabootst, zoals Dokter Bibber en Wie is het?.

Waar zijn spelletjes goed voor?

Voor een heleboel dingen. Je stimuleert er de verstandelijke, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling mee. Dreumesen van 1 of 2 jaar vinden het bijvoorbeeld leuk om te stapelen en voorwerpen ergens in te stoppen en uit te halen. Stopt je kind iets in een blokkendoos of keukenkastje, dan is dat goed voor de grove én fijne motoriek. Door het wegrollen en duwen van een bal leert het tegelijkertijd begrippen kennen. Als zulke dingen eenmaal lukken, is dat ook goed voor het zelfvertrouwen. Is je kind 3 jaar of ouder, dan is het bij bordspelletjes goed om hem regelmatig te laten winnen. Zonder een succeservaring zou je kind kunnen opgeven. Natuurlijk horen kinderen ook te verliezen. Zeker als ze met andere kinderen spelen.

Hoe kies je een goed spelletje uit?

De leeftijdsaanduiding op een verpakking is een goede houvast, maar het is belangrijker om naar de ontwikkeling, interesses en leergierigheid van je kind te kijken. Kijk en luister goed naar je kind en kies niet te moeilijke of te makkelijke spelletjes uit. Probeer ook spelletjes te kiezen waarbij de competitie niet zo belangrijk is. Als je kind van 4 toe is aan meer, kun je best eens een competitiever spel proberen. Vanaf een jaar of 5 zijn oud-Hollandse spelletjes, zoals ganzenbord en sjoelen, vaak een succes. Op die manier leert je kind strategisch denken en ontdekt het de relatie tussen oorzaak en gevolg. Speel je een spel met kinderen van verschillende leeftijden, dan kun je ook de spelregels aanpassen, zodat iedereen ze begrijpt.

Wat als je kind niet tegen zijn verlies kan?

Jonge kinderen zijn nog niet zo bezig met winnen. Als ze al wat ouder zijn kan het best voorkomen dat je kind een keer het spel van tafel slaat. Als ouder kun je laten zien dat het gaat om de gezelligheid en uitleggen dat er altijd maar één kan winnen. Als een grote zus heeft gewonnen, kun je zeggen dat papa en mama ook niet hebben gewonnen. Daarnaast kun je benadrukken wat je kind wel goed heeft gedaan tijdens het spel, bijvoorbeeld het verdelen van de kaartjes of tellen. Het is in ieder geval belangrijk dat je geen groot punt maakt van winnen of verliezen.

Tip: in deze Belgische database vind je van veel bord- en gezelschapsspellen een beschrijving en beoordeling, plus de spelregels als pdf.

