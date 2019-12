Air Hockey Telsell

Conclusie

Hoewel we een leuke middag hadden met het spelen van Air Hockey is de kwaliteit van het product niet om over naar huis te schrijven. De vilten onderkanten van de pushers lieten al snel los, en ook de doelen vallen makkelijk uit elkaar en blijven slecht plakken op de tafel. De Air Puck kan gelukkig wel tegen een stootje, maar voor €20 is het plezier van de doeltjes en pushers wel van korte duur.

De test

We testen de Air Hockey samen met een jonge fan van onze homeshopping rubriek, Janek. We probeerden het spel op verschillende ondergronden: een tafel, marmoleum, parket, maar ook moeilijkere ondergronden zoals tapijt en tegels met profiel. De Air Puck viel tijdens de test verschillende keren op de grond, maar bleef het doen.

De claim

Je zou met de Air Hockey elk glad oppervlak moeten kunnen omtoveren in een Air Hockey tafel. Dus zowel op een tafel als op de vloer. Air Hockey wordt geleverd met 2 doelen, een Puck en 2 pushers. Voor de Puck heb je wel nog twee AA batterijen nodig (niet bijgeleverd).

Er zijn 4 manieren om te spelen:

Speel met zijn tweetjes op de tafel of op de vloer.

Richt en schiet met het luchtkussen, train jezelf.

Transformeer Air Hockey in een voetbalwedstrijd en maak echte doelpunten.

Plaats jezelf in de hoek van een kamer en schiet tegen de muur. De bal komt vanzelf naar je terug.

