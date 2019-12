Insecten op een natuurlijke manier bestrijden in en rondom huis

Wespen zijn de schrik van elke ouder. Ook muggen en vliegen hou je liever ver van de kleine. In de lente- en zomermaanden zijn muggen, wespen, vliegen en mieren actief. Hoe voorkom je, zonder gif, dat deze insecten in en rond het huis voor overlast zorgen?

Geen insectengif

Bij overlast van beestjes lijkt gif spuiten of een lokdoosje neerzetten een makkelijke oplossing. Maar dat is het zeker niet. Voorkomen van overlast is de allerbeste oplossing tegen insecten. Een dier dat geen overlast veroorzaakt, hoef je ook niet te bestrijden. De oorzaak van de overlast is vaak de mens, omdat die (ongewild) voor voedselbronnen en nestmogelijkheden zorgt.

Slecht voor mens en dier

Realiseer je dat een bestrijdingsmiddel niet alleen in de leefomgeving van de 'ongewenste' dieren komt. Maar óók in die van mensen en (huis)dieren. Vooral voor kinderen kunnen gifstoffen op lange termijn schadelijke gevolgen hebben. In de mens stapelen bestrijdingsmiddelen zich op, ze zitten namelijk ook op groenten en fruit. Hoe minder bestrijdingsmiddelen je binnenkrijgt, hoe beter.

Een bestrijdingsmiddel is ook giftig voor nuttige insecten als bijen en hommels. Daarom komt er een Europees verbod op imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Deze vergiffen worden in verband gebracht met verhoogde bijensterfte. Het verbod geldt vermoedelijk vanaf 2019.

Zo voorkom je overlast

Voorkomen van overlast is de allerbeste oplossing tegen insecten. Hou je daarom in ieder geval aan deze algemene tips:

Plaats horren voor deuren en ramen. Dicht kieren en naden en plaats insectengaas op ventilatiegaten.

Beperk voedselbronnen. Houd aanrecht, kookplaat en tafel schoon. Spoel de vaat direct af of doe hem in de afwasmachine. Verwijder voedselresten zoals kruimels en sporen van zoetigheden van vloer en meubels.

Gebruik geen vallen met lokstof in de woning. Zo lok je insecten juist. Buiten kun je wel een (zelfgemaakte) val neerzetten.

Zet ramen tegen elkaar open. Vliegende insecten zitten niet graag op de tocht.

Kijk voor meer tips om ongedierte te bestrijden zonder gif op de site van Milieucentraal.

Wespen

Hang geen vallen met bijvoorbeeld suikerwater in de tuin. Daarmee lok je wespen juist.

Eet je buiten? Maak het gezicht en de handjes van je kind na het eten goed schoon met een nat washandje of snoetendoekje. Laat eten of (zoete) drankjes niet langer staan dan nodig en ruim vuile vaat en afval direct op. Beter is nog je kind buiten geen zoetigheid zoals snoep of limonade te geven.

Wil je een wesp doden, gebruik dan een vliegenmepper.

Maak buiten het wespenseizoen openingen in muren dicht met zogeheten bijenbekjes (metalen roostertjes). Maak spouwmuren waarin genesteld wordt nooit dicht aan de buitenkant. De wespen zoeken dan een andere uitweg en dringen misschien het huis binnen.

Wespen zijn nuttige insecten die je alleen moet bestrijden als ze gevaar opleveren voor jou en je kind. Bijvoorbeeld wanneer ze vlak bij een raam of deur nestelen. Schakel een professioneel bedrijf in om het nest te verwijderen.

Muggen

Plaats horren voor deuren en ramen. Dicht kieren en naden en plaats insectengaas op ventilatiegaten.

Voorkom stilstaand water (zoals in bloempotten, gieters en goten), want dat zijn broedplaatsen.

Zorg vooral ’s avonds en ’s nachts dat ze niet naar binnen kunnen. Houd ramen en deuren dicht.

Hang een klamboe boven het bed en smeer je in met een antimuggenmiddel.

Vliegen

Plaats horren voor deuren en ramen, dicht kieren en naden en plaats insectengaas op ventilatiegaten. Sluit afvalbak en compostbak goed af.

Beperk voedselbronnen. Houd aanrecht, kookplaat en tafel schoon. Spoel de vaat direct af of doe hem in de afwasmachine. Verwijder voedselresten zoals kruimels en sporen van zoetigheden van vloer en meubels.

Zet ramen tegen elkaar open. Vliegen zitten niet graag op de tocht.

Gebruik een vliegenmepper. Of hang een kleefstrip (zonder gif) op.

Plaats een vliegenlamp. Doe dit op een plek waar de vliegen geen overlast veroorzaken (dus niet in de keuken), want zo’n lamp lokt vliegen.

Fruitvliegen

Beperk voedselbronnen. Houd aanrecht, kookplaat en tafel schoon. Spoel de vaat direct af of doe hem in de afwasmachine. Verwijder voedselresten zoals kruimels en sporen van zoetigheden van vloer en meubels.

Laat rijp fruit niet liggen. Berg op of eet het op. Spoel vuile glazen direct om en verschoon het water in de bloemenvaas regelmatig.

Fruitvliegen nestelen soms in kamerplanten. Zet de plant buiten tot het nest verdwenen is.Gebruik geen vallen met lokstof in de woning. Je lokt ze er juist mee.

Zet ramen tegen elkaar open. Fruitvliegen zitten niet graag op de tocht.

Verjaag ze met sterk geurende kruiden als kruidnagel, lavendel en basilicum. Zet bijvoorbeeld een basilicumplantje naast de fruitschaal of leg wat kruidnagel of knoflook tussen het fruit.

Gebruik geen schoonmaakmiddel met fruitgeur, zoals citroen.

Zijn het er veel? Zuig ze op met de stofzuiger en gooi de stofzak weg.

Een fruitvliegenval maak je met (appel)azijn en wat siroop of suiker in een schaaltje. Doe daar folie overheen en prik er gaatjes in.

Mieren

Zoek het nest, bijvoorbeeld in een bloempot of onder een tegel. Veel mensen gieten kokend water op het nest om ze te doden. Maar mieren verlaten vanzelf hun nest als je het een aantal keren laat overstromen met koud water.

Beperk voedselbronnen. Houd aanrecht, kookplaat en tafel schoon. Spoel de vaat direct af of doe hem in de afwasmachine. Verwijder voedselresten zoals kruimels en sporen van zoetigheden van vloer en meubels.

Leg sterk geurende kruiden zoals kruidnagel, munt, lavendel of basilicum op de mierenlooproute, zodat ze op een dwaalspoor raken. Of sprenkel azijn op het paadje.

Mieren zijn nuttig. Ze ruimen schadelijke insecten op. Wil je ze toch doden, zet dan een schaaltje bakpoeder vermengd met suiker neer.

Anti-insectenmiddelen gebruiken

Werken de preventietips niet, vraag dan advies over de beste manier om ongedierte te bestrijden bij het Kennis en Adviescentrum Plaagdieren.

Wil je toch anti-insectenmiddel gebruiken, dan kun je dat kopen bij de supermarkt, bouwmarkt, drogist en het tuincentrum.Er zijn sprays, korrels, poeders, schuim en lokdozen. Die bevatten chemische stoffen die insecten doden. Je gebruikt ze door bijvoorbeeld poeder op een mierenhoop te strooien of in de slaapkamer een spray tegen muggen te spuiten.

Insecticiden vallen onder de biociden, waar ook middelen tegen ander ongedierte (ratten, muizen) en onkruid onder vallen. Koop bestrijdingsmiddelen alleen in een (Nederlandse) winkel of webwinkel: dan weet je zeker dat de ingrediënten toegelaten zijn door de controlerende instantie CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmidelen en biociden).

Veelgebruikte gifstoffen

In bestrijdingsmiddelen voor de consumentenmarkt komen 2 soorten gifstoffen veel voor: pyrethroïden en neonicotinoïden.

Pyrethroïden zijn giftig tot zeer giftig voor in het water levende organismen. Voor de mens zijn pyrethroïden schadelijk bij inademing en inname. Ook kunnen ze allergische huidreacties veroorzaken. Je herkent ze aan de volgende ingrediënten op de verpakking:

Permethrin

Tetramethrin

Deltamethrin

Prallethrin

Fenothrin (of sumithrin)

Transfluthrin

Neonicotinoïden zijn giftig tot zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan voor de mens schadelijk zijn bij inademing of inname. Je herkent ze aan de volgende ingrediënten op de verpakking:

Acetamiprid

Clothianidine

Imidacloprid

Thiacloprid

Thiamethoxam

