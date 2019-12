Trends: nieuwe producten voor baby's en kinderen

De 'Kind + Jugend'-beurs in het Duitse Keulen is de grootste Europese beurs voor baby- en kinderproducten. Ook dit jaar werd een aantal interessante producten gepresenteerd die waarschijnlijk snel beschikbaar komen in Nederland.

Handig

De BabyCoccola (zie afbeelding hierboven), uit Italië is een soort voorgevormde plastic schelp, die je met zuignappen in de wasbak vast kunt zetten. Hierdoor kun je makkelijk je baby wassen in de wasbak. Een slim ontwerp, maar het is nog niet bekend of en wanneer hij in Nederland te koop zal zijn.

(Nog) niet in Nederland te krijgen. Meer informatie op www.babycoccola.com

Ook handig: de Cocobelt, een draagband voor een dragen van een reiswieg of kinderstoeltje aan de schouder. Een Nederlands ontwerp, dus anders dan veel dingen die we zagen, is dit product wel gewoon volop in Nederland te krijgen.

Breed verkrijgbaar in Nederland. Meer informatie: www.cocobelt.com

Meegroeiende producten

Een duidelijke trend op de babymarkt zijn producten die meegroeien met je kind, zodat je er langere tijd wat aan hebt. We zagen veel handige en slimme ontwerpen. Een kleine greep:

Opvallend was de 'Quilted Jacket for Two', van kledingmerk Mamalila. Deze jas kan op 4 manieren worden gebruikt: normaal is het gewoon een winterjas, maar met een speciaal hulpstuk, dat tussen de rits past, kan hij ook tijdens de zwangerschap worden gedragen. Tot slot is er ook nog een babyhulpstuk, waardoor er zowel aan de voorkant als aan de achterkant ruimte gecreëerd kan worden voor een baby. Handig!

Beperkt verkrijgbaar in Nederland. Meer informatie op www.mamalila.de

Het Italiaanse Complojer for Kids toonde Ticia, het 'evolving bed'. Dit is een aanpasbaar bedontwerp, dat een mensenleven lang mee zou kunnen gaan. Of in ieder geval tot in de tienerjaren. Door de accessoires heen en weer te schuiven en het bed opnieuw in te delen, kun je de Ticia gebruiken als box, babybed, kinderbed of gewoon bed.

(Nog) niet verkrijgbaar in Nederland. Meer informatie op www.complojerforkids.it

Het Deense bedrijf Evomove toont de Nomi, een ontwerp voor een meegroeiende baby/kinderstoel, dat bestaat uit een enkel onderstel, dat uitbreidbaar is met meerdere accessoires, zodat het jaren mee kan. Niet de eerste in zijn soort, maar wel een heel degelijk en goed doordacht ontwerp.

De Nomi is online te bestellen via www.evomove.com

Ook een leuk voorbeeld van een multifunctioneel ontwerp: Artbee, oorspronkelijk uit Zuid-Korea, maakt zachte speelkussens met magneten, die op allerlei manieren in elkaar gezet kunnen worden. Een enkel product is zowel bank, speelmat als ballenbad. De producten zijn wel een beetje groot, dus wellicht eerder geschikt voor het kinderdagverblijf dan voor thuis.

(Nog) niet verkrijgbaar in Nederland. Meer informatie op www.artbee.eu

Babyveiligheid

Internetbabyfoons blijven oprukken: veel babyfoons werken tegenwoordig met een app. Het nieuwe Belgische babyfoonmerk Tattou maakt 3 verschillende babyfoons en geen van de 3 heeft nog een ouderstation. Het horen of zien van de baby gaat allemaal met een app. Anders dan bij veel andere babyfoonmerken, die soms wel 10 verschillende babyfoons aanbieden, houdt Tattou het simpel. Er is een alleen-geluid babyfoon, een videobabyfoon en een videobabyfoon die ook beelden op de muur kan projecteren.

(Nog) niet goed verkijgbaar in Nederland. Meer info op www.tattou.eu.

Of het nou terecht of niet, veel mensen maken zich zorgen over de schadelijkheid van de wifi-straling die een internetbabyfoon uitstraalt. Babyfoonmerken spelen daarop in door alternatieven te bieden. De babyfoons van Tattou hebben wifi, maar ook gewoon een netwerkpoort voor bedraad internet. Hierdoor claimt het bedrijf dat hun babyfoons '0% emissie' hebben, wat dat ook mag betekenen. Diezelfde claim doet Babymoov over haar nieuwe babycamera, de '0% emissie babyfoon'. Deze babyfoon werkt standaard met powerline, oftewel internet via het stopcontact.



Het Duitse merk Baby Stars komt met de snu:mee, tegelijkertijd zowel geluidsbabyfoon als muziekspeler. Het apparaat wordt bediend met een app en kan slaapliedjes afspelen. Baby Stars maakte zelf een aantal 'babyversies' van bekende nummers, onder andere van onverwachte artiesten zoals Rammstein. Je kunt ook op de website van Baby Stars nieuwe slaapliedjes kopen. Dat kost maar liefst €1,29 per slaapliedje. Een pluche hoesje voor de snu:mee kost €19,90. Een babyfoon met een verdienmodel dus. Gunstiger is dat de snu:mee ook dienst kan doen als mp3 speler, waardoor hij ook nuttig blijft als er geen babyfoon meer nodig is.

De snu:mee is (nog) niet in Nederland verkrijgbaar. Meer informatie op www.babystarsrock2sleep.com.

Over straling gesproken: We zagen ook veel uv-beschermende kinderkleding. Kleding die tegen de zon beschermt dus, in plaats van zonnebrand. In veel hele zonnige landen al heel gebruikelijk, in Nederland nog een beetje in opkomst. Deze kleding wordt door meerdere merken gemaakt. Het Amerikaanse Sun protection Zone heeft een extraatje: de kleding van dit merk is voorzien van uv-gevoelige inkt, die oplicht zodra het wordt blootgesteld aan uv-straling.