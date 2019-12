Kind en huisdier

Kinderen worden blij van een huisdier

Kinderen met een huisdier hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) deed een literatuurstudie naar deze onderzoeken. Een huisdier kan ook helpen bij het voorkomen van psychische klachten. Dat heeft vooral te maken met de sociale steun die een dier kan bieden. Maar liefst 90% van de kinderen tussen de 3 en 13 vindt het een voordeel om een huisdier te hebben, blijkt uit een van de onderzoeken. De belangrijkste argumenten die de kinderen gaven: ze vonden het leerzaam, werden er blij van, voelden zich op hun gemak en kregen onvoorwaardelijke liefde van hun dier. Een huisdier is dus een goede aanvulling op je gezin.

Huisdieren en zwangerschap

Ben je zwanger? Laat dan een ander de kattenbak verschonen. In de ontlasting van katten kan een parasiet zitten die leidt tot toxoplasmose: een infectie waar je niet veel van hoeft te merken, maar die wel gevaarlijk is voor je ongeboren kind.

Huisdieren en een baby

Ben je in het ziekenhuis bevallen en heb je een hond? Begroet de hond dan eerst zonder baby wanneer je thuiskomt. Als hond en baby rustig zijn, kun je ze kennis laten maken. Voor katten en honden geldt: snuffelen mag, maar wordt het dier te druk, haal hem dan rustig weg bij je baby. Je kunt ook eerst een doek of kleding van je baby geven waar je huisdier aan kan ruiken. Laat huisdieren niet alleen bij je baby en zorg ervoor dat ze een plek hebben om zich terug te trekken.

Betrek je kind bij de verzorging

Als kinderen wat ouder zijn, kun je ze stap voor stap betrekken bij de verzorging van een huisdier. Een 3-jarige kan bijvoorbeeld helpen met voer geven of borstelen. Maar houd altijd een oogje in het zeil en laat een klein kind nooit alleen met een huisdier. Kinderen hebben hun impulsen nog niet goed onder controle, wat bij dieren voor schrikreacties kan zorgen. Ook kunnen kinderen hun kwaadheid afreageren op huisdieren, met alle gevolgen van dien. Zo kan een hamster gemakkelijk iets breken als hij onhandig wordt opgepakt en een hond kan bijten als een kind hem pijn doet. Geef je kind het goede voorbeeld, zodat hij leert hoe hij voor een dier moet zorgen.

Pas op voor parasieten en ziektes

Let vooral bij kleine kinderen goed op de hygiëne. Zet de voeder- en kattenbak buiten bereik van grijpgrage dreumesen en peuters. Laat je kind (en jezelf) niet door je huisdier in het gezicht likken en was altijd de handen na het aaien van een huisdier of verschonen van een hok. Gezonde dieren hebben over het algemeen geen ernstige ziekteverwekkers bij zich, maar voorkomen is beter dan genezen.

Houd rekening met overdraagbare parasieten, zoals spoelwormen en aarsmaden. Kinderen krijgen die trouwens vooral door te graven in de zandbak. Met een pilletje van de drogist ben je er zo vanaf, maar ook hier geldt dat voorkomen het beste is. Houd ook rekening met ziektes, zoals de kattenkrabziekte: die kun je oplopen door een krab of beet van een kat. Je kunt het ook krijgen als je een kat laat likken aan een wondje.

Huisdieren en allergie

Krijgt een van jullie een loopneus en traanogen na de komst van een huisdier? Met een beetje pech is het geen verkoudheid, maar een allergie. Een kriebelhoest en een droge of jeukende huid kunnen ook symptomen zijn. Allergieën komen helaas steeds vaker voor: in de westerse samenleving gaat het om een verdubbeling van allergieën in de laatste 25 jaar. De huisarts kan uitsluitsel geven door een huidtest of bloedonderzoek te doen. Ben je allergisch? Je kunt medicijnen innemen tegen de allergie, maar het is beter om weer afscheid te nemen van je huisdier. Hoe verdrietig dat ook is.

Er zijn ook huisdieren waarbij het risico op een allergie kleiner is. Behalve bijvoorbeeld een goudvis, wandelende tak of schildpad kun je denken aan honden waarvan de haren niet uitvallen, maar die je moet (laten) scheren, knippen, plukken of trimmen. Er bestaan ook kale cavia’s van het ras Baldwin of Skinny. Op de site van LICG vind je meer advies over het uitkiezen van een huisdier.

Kosten van huisdieren

Een huisdier houden kan flink in de paperen lopen. De aanschaf kan een asieldier kan een paar tientjes zijn. Voor een rasdier betaal je al snel tegen de €1000.

Volgens Nibud kost een hond jaarlijks gemiddeld €600 tot €1000 en een kat €400 tot €550. Het gaat hierbij om kosten voor onder meer voeding, verzorging, (gebits)controles, inentingen en hondenbelasting. Daarnaast kun je te maken krijgen met onverwachte medische kosten.

Kosten van de dierenarts

Nederlandse dierenartsen mogen hun eigen tarieven bepalen. Dat leidt tot forse prijsverschillen, tot wel 5 keer zoveel voor dezelfde behandeling. Volgens prijsvergelijker Dierenartskiezen.nl zijn de prijsverschillen de laatste 2 jaar toegenomen.

Zo betaal je voor de castratie van een kleine hond €52 bij een dierenarts in Enschede en €294 bij een dierenkliniek in Culemborg. De bedragen voor een consult voor hond of kat variëren van €20 tot €95. Het loont om je vooraf goed te informeren. Via internet is dat vaak lastig, want veel dierenartsen publiceren hun tarieven beperkt of helemaal niet online.

Peildatum tarieven: november 2019

Huisdierverzekering

Met een huisdierverzekering kun je je tegen onverwachte medische kosten verzekeren. Volgens de Consumentenbond is het vanwege de vele beperkingen een onzinverzekering. Er is een maximumleeftijd die varieert van 5 jaar voor een kat bij Hema tot 11 jaar bij Petplan. Daarnaast kun je maximaal €2500 tot €5000 per jaar declareren en is er vaak een waslijst aan uitsluitingen. De uitsluitingen van de huisdierpolis van Aegon en Reaal beslaan 1,5 pagina voorwaarden en die van Petplan zelfs 2 pagina’s.

Ook betaal je vaak een flinke eigen bijdrage. Die loopt uiteen van 10% tot maar liefst 50%, waardoor je soms de helft zelf moet betalen. Inshared heeft het pakket Huisdier en Zorg 100%, dat ondanks de naam maar 85% vergoed. Hema vergoedt maar 50% bij de extra dekking tandheelkunde en maximaal €500 per jaar. Ook betaal je bij Hema €45 per (verzamel)nota die je indient.

Peildatum tarieven: november 2019

Lees ook: