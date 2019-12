Kooptips kinderstoel

Het tuigje

Een goede 5-puntsgordel zorgt ervoor dat je beweeglijke kind niet kan opstaan of uit de stoel kan klimmen. De meeste kinderstoelen hebben zo’n tuigje. Ook prima zijn schouderbanden die in het kruis worden vastgemaakt.

Sommige stoelen hebben een verhoging bij het kruis in combinatie met een horizontale balk of tailleriempje, of een stevig riempje bij het kruis. Zo'n kruisriempje zorgt ervoor dat je baby niet uit de stoel glijdt. Het is wel belangrijk dat het tailleriempje en het riempje tussen het kruis aan elkaar vastzitten. Zo kun je het kruisriempje niet vergeten.

Let erop dat de openingen voor de beentjes niet te groot zijn. De romp van een baby mag er niet doorheen kunnen.

Het tafelblad

Een blad dat je kunt aanpassen en eraf kunt halen is heel handig. Je baby heeft dan extra ruimte in een stoel als hij of zij groter wordt.

Pas op voor kleine ruimtes waarin rozijnen kunnen rollen of aardappelpuree verstopt kan worden. Dan blijf je schoonmaken. Het is handig als het tafelblad in de vaatwasser kan. Sommige tafelbladen hebben ook een losse placemat die in de vaatwasser kan.

Bekleding en comfort

De meeste kinderstoelen hebben zachte bekleding. Dat is comfortabel voor je baby, maar vaak ook lastiger schoon te poetsen. Bespaar jezelf de moeite en kies voor een bekleding met zo weinig mogelijk naden, plooien en spleten. Pas op voor geweven stoffen of materiaal dat je alleen met de hand kunt wassen.

Soepel te verstellen

Test de stoel altijd in de winkel: kun je het blad makkelijk verstellen, de gesp soepel losmaken en de stoel snel opvouwen? Waarschijnlijk ga je deze acties meerdere keren per dag uitvoeren, soms met een drukke peuter erin. Dus kies voor een stoel waarbij dit eenvoudig gaat.

Inklapbare kinderstoel

Heb je niet zo veel ruimte in huis en kan de stoel niet altijd aan tafel blijven staan? Kies dan een kinderstoel die je makkelijk kunt inklappen. Niet alle ingeklapte kinderstoelen hoeven trouwens tegen de muur te staan. Sommige inklapbare kinderstoelen zijn zo ontworpen dat ze los kunnen blijven staan of opgehangen kunnen worden.

Meegroeistoel

Een meegroeistoel doet wat hij zegt: hij 'groeit' mee met je kind. De bekendste is de Stokke Tripp Trapp. De voetensteun en het zitvlak zijn verstelbaar en kunnen worden aangepast als het kind langer wordt. Je kind zit daarmee op dezelfde hoogte aan tafel als de rest van de familie. Zelfs na de geboorte kan je baby al aan tafel, dankzij een speciale beugel of baby-inzet. Maar het is beter om kinderen pas te laten zitten als ze dit zelfstandig kúnnen. Meegroeistoelen zijn vaak duur in aanschaf, maar gaan jaren mee.

Checklist voor een veilige kinderstoel

Is er een goede beveiliging tegen het vallen uit de stoel? Heeft de stoel een gordel of tuigje, ook tussen de benen?

Zijn de openingen niet te groot? Het rompje van je baby mag er niet doorheen passen.

Staat de kinderstoel stabiel en stevig? Kantelt hij niet makkelijk naar voren, achteren of zijwaarts?

Zijn er scherpe randen?

Zijn er openingen waar een kindervingertje bij kan?

Vanaf welke leeftijd is de stoel te gebruiken? En tot welke leeftijd?

Welke accessoires zijn erbij te krijgen? Denk aan stoelverkleiners, bekleding, een baby-inzet of extra beugel.

Tweedehands kinderstoel

Tegen de tijd dat je een kinderstoel moet kopen, is je budget misschien op. Gelukkig is er genoeg keuze op de tweedehandsmarkt. Let dan goed op de volgende punten:

Check of er geen schroeven of bouten ontbreken, waardoor gevaarlijk situaties ontstaan.

Zorg dat de vulling van de stoel in goede conditie is. Zichtbaar schuim kan een potentieel verstikkingsgevaar zijn.

Controleer op afbladderende verf en splinters.

Check of het hout intact is.

Controleer of de stoel een gordel of tuigje heeft, en zo niet, of het bevestigingspunten heeft waaraan je een los bij te kopen gordel kunt vastmaken.

Ga altijd langs bij de verkoper om de stoel te bekijken voordat je betaalt.

Veiligheidsnorm

Voor kinderstoelen bestaat een veiligheidsnorm, de NEN 14988. Vaak staat dit nummer op de verpakking of in de omschrijving van een stoel bij een winkel. Het is geen geharmoniseerde (zeg maar verplichte) norm, dus fabrikanten mogen ervan afwijken. Dat komt bijvoorbeeld voor bij 2-in-1-producten, zoals stoelen die je uit elkaar kunt halen zodat je een tafeltje en een lage stoel hebt.

Het is dus niet zo dat alle kinderstoelen voldoen aan de huidige veiligheidsnorm. Uit onze test kinderstoelen blijkt dat sommige kinderstoelen problemen hebben met stabiliteit, degelijkheid of veiligheid. Dat risico is er ook wanneer de fabrikant zegt aan de norm te voldoen. Ga er daarom niet zomaar van uit dat het allemaal wel goed zit, en laat je kind nooit zonder toezicht in de stoel zitten.

