Onderzoek NVWA: kwart ballonnen geeft te veel nitrosamines af

Nieuws|Een kwart van de ballonnen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzocht voldoet niet aan de Europese normen over de afgifte van nitrosamines. Nitrosamines zijn kankerverwekkende stoffen en kunnen een gezondheidsrisico vormen als ze vrijkomen uit producten. Daarnaast ontbreken bij veel ballonnen de verplichte veiligheidswaarschuwingen op het etiket van de verpakking.

Onderzoeksresultaten

Van de 58 ballonnen die de NVWA onderzocht, voldeden 25 niet aan de veiligheidseisen: ze gaven te veel nitrosamine af of de etiketten waren niet in orde. De happy balloons vormen een ernstig risico. Gebruik deze ballonnen dus niet. De NVWA heeft de verkoop van happy baloons verboden. Ook ballonnen met een veiligheidsrisico mogen niet meer verkocht worden. De ballonnen die je kunt kopen bij Albert Heijn, Hema, Blokker en Zeeman zijn gelukkig in orde.

Kijk voor het overzicht met alle ballonnen op de website van de NVWA.

Risico nitrosamines

Nitrosamines zijn kankerverwekkende stoffen en brengen daarom een gezondheidsrisico met zich mee. Kinderen kunnen deze stoffen binnen krijgen doordat ze sabbelen op ballonnen, of via hand-mond-contact. Ballonnen zorgen niet voor veel blootstelling aan nitrosaminen, maar de overheid wil uit voorzorg elke blootstelling van jonge kinderen aan gevaarlijke stoffen voorkomen. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de afgifte van deze stoffen.

Etiket

Sommige mensen zijn allergisch voor latex. Daarom moet op het etiket duidelijk worden vermeld dat ballonnen zijn gemaakt van latex met de zin 'Gemaakt van natuurlijke rubberlatex.' Ook moet er op het etiket staan hoe ballonnen veilig gebruikt kunnen worden en een waarschuwing dat er voor kinderen jonger dan 8 jaar gevaar bestaat voor verstikking door niet opgeblazen of geknapte ballonnen.

Meer informatie

Lees het hele onderzoek van de NVWA. Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van het NVWA of bel met 0900-03 88.

