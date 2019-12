Kinderstoelen niet altijd veilig

Verboden kinderstoelen

Bij kinderstoelen waar er een risico is op vingerbeknelling is de verkoop verboden. We adviseren bezitters van deze stoelen te stoppen met het gebruik ervan. Het gaat om de volgende kinderstoelen:

Bebiesfirst, Standard Pure, Rens artikelnummer 4031W 07.2014

De stoel is onvoldoende stabiel en kan naar achteren kantelen. Dit kan ernstig hoofdletsel veroorzaken. Consumenten in het bezit van deze kinderstoel zijn opgeroepen deze onmiddellijk terug te brengen naar Van Asten BabySuperstore.

Heeft een opening tussen de rugleuning en de rechter armleuning waar een kindervinger in bekneld kan raken.

Heeft een opening tussen het tafelblad en de horizontale balk waar een kindervinger in bekneld kan raken. Als het tafelblad van de stoel af is, is dat risico er niet. De importeur geeft aan dat de montagevoorschriften niet goed waren opgevolgd en zegt dat de stoel wel veilig is.

Aanpassingen aan het ontwerp nodig

Deze stoelen hebben openingen in de rugleuning en zijleuning waar het lijfje doorheen kan, maar het hoofd niet. Dat is mogelijk een risico op verstikking. Wanneer de veiligheidsgordel volgens voorschrift wordt gebruikt is dit risico er niet.

De Childcomfort ABSS B1051 1329

De Prenatal meegroeistoel

De Tiamo Wood collection meegroeistoel G72000 C 1450

Etiketten aanpassen

Verder zijn er 3 stoelen waarbij op het product een Nederlandse waarschuwing ontbreekt dat je kinderen niet zonder toezicht in de stoel moet laten zitten. De etiketten van deze stoelen moeten worden aangepast.

Veilige kinderstoelen

Gelukkig zijn er ook meerdere kinderstoelen waar de NVWA geen opmerkingen op heeft zoals de Ikea Antilop, Koelstra Dino Plume, Nuna Zaaz, Stokke Trip Trap. Kijk voor het volledige overzicht op de site van de NVWA.

Veiligheidsaspecten

De NVWA testte de kinderstoelen op de volgende veiligheidsaspecten:

vingerbeknelling;

openingen die ervoor zorgen dat een kind eruit kan vallen;

stabiliteit;

aanwezigheid van een bescherming tegen vallen;

kleine onderdelen;

mogelijkheid tot onbedoeld inklappen;

chemische stoffen (zware metalen);

waarschuwing op het product dat het kind niet zonder toezicht gelaten mag worden;

identificatiegegevens verantwoordelijke ondernemer.

Veiligheidsnorm

Voor kinderstoelen bestaat een veiligheidsnorm, de NEN 14988. Het is geen geharmoniseerde norm, dus fabrikanten mogen ervan afwijken. Dat doen fabrikanten bijvoorbeeld als ze een nieuw ontwerp hebben waar de norm nog geen rekening mee houdt. Of bijvoorbeeld wanneer het een combinatieproduct is: een stoel die later tot stoelverhoger is om te bouwen. De huidige norm wordt herzien zodat er ook voor deze producten duidelijkheid komt. De nieuwe norm wordt verwacht in 2017.

Kinderstoelen getest

Eind 2016 testte de Consumentenbond kinderstoelen. Ook uit deze test bleek dat verschillende kinderstoelen geen goede bescherming bieden tegen vallen of dat vingers klem kunnen komen te zitten. Lees meer over onze test kinderstoelen in 2016 en ontdek welke kinderstoel de beste kinderstoel is.

Vragen?

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website van de NVWA of 0900 - 03 88.

