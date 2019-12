Onveilige vingerverf

Op etiketten ontbreekt het vaak aan een allergie-waarschuwing en 5 producten voldoen niet aan de chemische eisen. Van de 29 onderzochte producten kregen 2 zelfs code rood omdat ze een ernstig veiligheidsrisico bieden. Deze zijn inmiddels uit de handel genomen:

Bruynzeel - Nijntje vingerverf batch 130828001 bevat de kankerverwekkende stof NDELA. A'color - Oqlu, yellow 500 ml bevat het verboden conserveermiddel BIT.

Veiligheid zelf controleren

Ouders die zich afvragen of de verf die zij in huis hebben wel veilig is, kunnen dat zelf controleren. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers.

Verbod

De NVWA heeft de verkoop van de producten die niet aan de onderzochte veiligheidseisen voldoen verboden.

Vragen?

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900 - 03 88.